El Deportivo Alavés ha dejado claro que no negociará con River Plate por el traspaso de su entrenador Eduardo “Chacho” Coudet, pese al fuerte interés del club argentino tras la renuncia de Marcelo Gallardo como director técnico de River. El conjunto vasco (que actualmente pelea por mantener la categoría en La Liga española) quiere retener a Coudet, quien tiene contrato vigente hasta el 30 de junio sin cláusula de rescisión.

Las declaraciones desde Vitoria-Gasteiz reflejan que el club confía en que Coudet, quien ha sido clave para posicionar al equipo fuera de los puestos de descenso esta temporada, completaría la campaña en España antes de considerar cualquier salida. Aunque el argentino ha expresado en otras ocasiones su cariño por River, la prioridad actual de Alavés es mantener el proyecto deportivo con su técnico al frente.

Publicidad

El contexto de esta tensión surge tras la abrupta salida de Gallardo, lo que desató una búsqueda acelerada de su sucesor en Núñez. River ya ha mostrado interés por Coudet y habría contactos preliminares, incluso con reuniones solicitadas por el propio entrenador con la dirigencia de Alavés para analizar términos de una potencial salida. Sin embargo, el club español insiste en que no está dispuesto a liberar al técnico en este momento.

Los medios españoles han reflejado la preocupación de Alavés por el supuesto interés millonario, con portadas que subrayan la intención de River de “tentar” al Chacho y la determinación del club vasco de retenerlo hasta junio. Esta postura se da en un momento clave de la temporada, con Alavés luchando por esquivar el descenso en la liga doméstica.

Publicidad

Mientras tanto, en Argentina la dirigencia de River acelera gestiones para definir la lista de candidatos a director técnico tras la salida de Gallardo, en la que Coudet figura como principal opción por su trayectoria y vínculo histórico con el club, aunque su llegada dependerá tanto del acuerdo con Alavés como de la decisión personal del entrenador.