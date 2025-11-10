Al menos 27 presos murieron y otros 33 resultaron heridos en una nueva ola de violencia registrada en la madrugada de este miércoles en una cárcel de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, en el sur de Ecuador, cerca de la frontera con Perú. El hecho se produjo en la tercera planta del centro penitenciario, donde vecinos que viven en la zona grabaron explosiones, disparos y gritos de auxilio a partir de las 3 de la mañana.

De acuerdo con el medio local Primicias, los primeros indicios apuntan a que las muertes habrían sido producto de asfixia, aunque las autoridades aún no confirmaron la causa exacta. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) atribuyó el episodio a la “reorganización” de privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad que el gobierno se prepara para inaugurar este mes en Santa Elena.

Equipos de élite de la Policía Nacional ingresaron al penal durante el amotinamiento y detuvieron a siete personas, quienes serán judicializadas. “Retomaron el control tras el amotinamiento”, informó el SNAI, sin dar más detalles sobre los grupos involucrados ni sobre el tipo de armas empleadas dentro de la prisión.

El complejo penitenciario de Machala ya había sido escenario de otra confrontación armada a finales de septiembre, que dejó 14 muertos, incluido un funcionario penitenciario. Ambos episodios se inscriben en una escalada de violencia carcelaria que golpea a Ecuador desde 2021, año en que más de un centenar de reclusos murieron en una matanza en Guayaquil, transmitida en vivo por los propios presos con imágenes estremecedoras de cuerpos decapitados e incinerados.

Pese a que el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno y ordenó a los militares tomar el control de las cárceles en 2024, ocho establecimientos, entre ellos el de Machala, fueron traspasados a la policía en agosto de este año. Desde 2021 hasta la fecha, alrededor de 500 reclusos murieron en enfrentamientos vinculados a la disputa entre bandas narcocriminales que operan dentro de los penales.