El empresario cárnico Alberto Samid rompió el silencio en medio de la polémica por su pedido de traslado sanitario desde Uruguay hacia la Argentina y cuestionó a dirigentes políticos por la falta de respuestas. El exreferente del sector, internado en un sanatorio de Punta del Este, aseguró que solicitó asistencia para regresar al país por motivos de salud sin obtener ayuda.

Samid explicó que se encuentra internado en el Sanatorio Cantegril y que pidió a la Gobernación bonaerense y a autoridades nacionales un traslado médico urgente de corta duración para atenderse con sus médicos en la Argentina. Según señaló, estaba dispuesto a pagar los costos del operativo porque contrajo un virus en Uruguay y necesita continuar el tratamiento en su país.

A través de un mensaje en redes sociales, el empresario apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el exgobernador y actual funcionario Daniel Scioli, a quienes responsabilizó por no haber respondido a su pedido. “Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos”, escribió en su cuenta personal, en un mensaje que generó repercusión política y mediática.

El empresario, conocido como “el rey de la carne”, sostuvo que la falta de asistencia lo llevó a reflexionar sobre la situación de quienes no tienen visibilidad pública. “Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido… pobre de alguien que no es conocido”, expresó al cuestionar la atención estatal ante emergencias médicas.

La polémica se desató luego de que su esposa solicitara públicamente ayuda a funcionarios y dirigentes peronistas para concretar el traslado sanitario. El caso se volvió viral en redes sociales y reavivó las tensiones políticas en torno a la figura de Samid, quien en el pasado mantuvo vínculos con distintos sectores del peronismo.