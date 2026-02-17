Este martes se confirmó el fallecimiento de Evelyn Esquivel, la joven que permanecía internada en estado crítico desde el 12 de enero tras un violento vuelco ocurrido sobre la Ruta 20. La víctima había ingresado con múltiples lesiones y pronóstico reservado al hospital capitalino, donde permaneció más de un mes con asistencia médica intensiva.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 443, en inmediaciones de El Encón, cuando el Peugeot 208 en el que viajaba desde Córdoba perdió el control y terminó volcando en una zona desértica. Desde su ingreso al centro de salud, los partes médicos informaron traumatismo de cráneo grave, fracturas costales múltiples, neumotórax y lesiones en la columna, un cuadro que se mantuvo crítico desde el inicio.

Según fuentes vinculadas a la investigación, la joven viajaba en el asiento trasero del vehículo y no llevaba colocado el cinturón de seguridad, un elemento que podría haber incidido en la gravedad de las lesiones. Los otros dos ocupantes del auto sufrieron heridas de menor consideración y lograron recuperarse.

Uno de los ejes que analiza la Justicia es el tiempo transcurrido hasta la llegada de la asistencia médica. Tras el vuelco, la conductora habría aguardado ayuda hasta que un automovilista la trasladó a un puesto policial para dar aviso. Entre el pedido de auxilio y la llegada de la ambulancia habrían pasado varias horas, un dato que forma parte del expediente y que podría resultar determinante para la reconstrucción del hecho.

La investigación continúa para establecer con precisión las causas del siniestro y las responsabilidades en torno al operativo de emergencia. Mientras tanto, la muerte de la joven generó conmoción en el ámbito local.