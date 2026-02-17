El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, en una decisión adoptada a menos de dos meses de las elecciones generales previstas para abril. La remoción marca un nuevo capítulo en la crisis política del país andino, que acumula múltiples cambios de liderazgo en los últimos años.

Jerí, que llevaba poco más de cuatro meses en el cargo, había asumido la presidencia en octubre tras la destitución de Dina Boluarte, en su condición de titular del Congreso. Al ser censurado por el Parlamento, perdió automáticamente la jefatura del Estado, ya que su mandato era interino y dependía de su rol legislativo.

Publicidad

La destitución se fundamentó en investigaciones abiertas durante su breve gestión, vinculadas a reuniones no informadas con empresarios chinos contratistas del Estado y a presuntas irregularidades en designaciones de funcionarias. Estas situaciones derivaron en varias mociones de censura impulsadas por distintos bloques parlamentarios.

El caso se inscribe en un contexto de prolongada inestabilidad institucional. Perú ha tenido siete u ocho presidentes en menos de diez años y atraviesa una transición política en la antesala de los comicios generales del 12 de abril, que definirán al próximo mandatario electo.

Publicidad

Tras la salida de Jerí, el Congreso deberá elegir a un nuevo titular del Parlamento que, por línea sucesoria, quedará al frente del Ejecutivo de forma transitoria hasta la asunción del presidente surgido de las urnas. La destitución vuelve a colocar al país en una situación de incertidumbre institucional a pocas semanas del proceso electoral.