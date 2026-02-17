El Gobierno nacional anunció la creación de una zona exclusiva para periodistas en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en el marco de las marchas convocadas contra la reforma laboral que se debatirá en Diputados. La medida fue comunicada por el Ministerio de Seguridad, que además lanzó una advertencia sobre la intervención de las fuerzas federales ante eventuales episodios de violencia.

Según el comunicado oficial, el área estará destinada al estacionamiento de móviles de prensa y al trabajo de cronistas, camarógrafos y personal técnico durante los operativos previstos para los días 18, 19 y 20 de febrero. La cartera de Seguridad señaló que el objetivo es preservar la integridad física de los trabajadores de prensa en medio de las movilizaciones y del despliegue policial.

Publicidad

El texto oficial indicó que la zona asignada se ubicará sobre la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700, en el lado par, y recomendó a los periodistas evitar posicionarse entre posibles focos de conflicto y el personal de seguridad afectado al operativo. En ese marco, el Gobierno advirtió que “ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”, en referencia a la intervención de los efectivos en caso de incidentes.

La disposición se adoptó a horas de nuevas manifestaciones en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se espera una alta concentración de organizaciones sindicales y sociales en rechazo al proyecto oficial. Las autoridades señalaron que el emplazamiento de la zona de prensa busca reducir situaciones de riesgo y prevenir exposiciones directas a episodios violentos durante las coberturas.

Publicidad

El Gobierno se prepara así para jornadas de alta tensión tanto dentro del Congreso como en las calles, mientras avanza el tratamiento de la reforma laboral. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría convertirse en ley en los próximos días si obtiene respaldo en la Cámara de Diputados, en un contexto de protestas convocadas por gremios y organizaciones sociales.