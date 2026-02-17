Una profunda conmoción sacudió a la ciudad bonaerense de Lincoln durante los festejos de Carnaval, luego de que una joven bailarina muriera tras descompensarse en pleno desfile. La víctima fue identificada como María Agustina Silva, integrante de la comparsa Nuevo Imperio, una de las agrupaciones tradicionales de la celebración local.

El episodio ocurrió en el corsódromo cuando recién comenzaba el recorrido de una de las noches centrales del carnaval. Según se informó, la joven empezó a sentirse mal apenas iniciado el paso de la comparsa. De inmediato fue asistida por personal sanitario presente en el evento y trasladada de urgencia al hospital local.

Pese a las maniobras médicas realizadas, no logró recuperarse y horas más tarde se confirmó su fallecimiento. La noticia generó escenas de llanto y profunda angustia entre sus compañeros de comparsa, que interrumpieron la participación en el desfile.

Silva formaba parte de Nuevo Imperio, una de las comparsas históricas del carnaval linqueño. Su muerte impactó de lleno en la comunidad, ya que su padre se desempeña como trabajador municipal en el área de Acción Social.

Desde la Municipalidad de Lincoln, el intendente Salvador Serenal y la Agencia Municipal de Carnaval expresaron condolencias a la familia y a los integrantes de la agrupación en un mensaje de “profundo pesar”. También la comparsa publicó una despedida en redes sociales, sumándose a las múltiples muestras de afecto.

Lincoln, considerada Capital Nacional del Carnaval Artesanal por su tradición en carrozas y comparsas, quedó atravesada por la tragedia. Hasta el momento no se informaron las causas clínicas del fallecimiento, que de manera preliminar fue caratulado como una descompensación seguida de muerte.