El fin de semana largo de Carnaval dejó cifras positivas para el turismo argentino: la ocupación hotelera superó el 80% en todo el país, de acuerdo con un relevamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación basado en datos de provincias y municipios. En varios destinos, los niveles de reservas se acercaron al 100%, impulsados por la coincidencia del feriado con la temporada de vacaciones.

El movimiento turístico estuvo motorizado por las celebraciones de Carnaval en distintas ciudades y por la presencia de veraneantes que prolongaron sus estadías. Desde el Gobierno nacional destacaron el resultado como un indicador positivo dentro de una temporada de verano con actividad moderada, mientras que referentes del sector remarcaron la importancia del turismo interno para sostener la demanda.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ocupación hotelera promedió el 83%, el nivel más alto para un feriado de Carnaval en los últimos cinco años. En la costa atlántica bonaerense, Pinamar alcanzó el 94%, Valeria del Mar el 96%, Cariló y Ostende el 95%, y Mar del Plata registró picos del 85% junto con un aumento del 17% de visitantes respecto de 2025.

Entre los destinos del interior, Entre Ríos promedió un 97% de ocupación, con picos del 100% en varias localidades. Jujuy también mostró niveles elevados: Tilcara llegó al 99%, Purmamarca al 98% y la capital provincial al 100%. En Mendoza la ocupación fue del 85%, con San Rafael en 91% y Uspallata en 90%, mientras que San Luis registró niveles cercanos al lleno total en sus principales destinos.

Córdoba tuvo ocupación alta en la mayoría de sus centros turísticos, con Villa Carlos Paz en 86% y el Valle de Punilla con ocupación plena durante el festival Cosquín Rock. En el sur, Bariloche mantuvo un 80%, y en Tierra del Fuego los hoteles de mayor categoría superaron el 90%.

El feriado de Carnaval marcó así el inicio del calendario de fines de semana largos de 2026 con un panorama alentador para el sector. Operadores turísticos y autoridades coincidieron en que la combinación de eventos culturales, festividades regionales y turismo de cercanía permitió sostener el movimiento y consolidar la actividad en distintos puntos del país.