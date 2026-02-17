El Poder Judicial de San Juan inicia el año con un movimiento institucional de peso. El presidente del Consejo de la Magistratura de San Juan, Juan José Victoria, confirmó que en los próximos días se abrirá el concurso para cubrir tres cargos estratégicos: un Juez de Cámara Laboral, un Asesor de Menores y un Fiscal de Cámara.

Según detalló el propio Victoria a DIARIO HUARPE, la convocatoria formal comenzará el 2 de marzo con la apertura de inscripciones. El cronograma prevé que el período para anotarse se extienda hasta el 6 de marzo, mientras que las restantes etapas administrativas y de evaluación se desarrollarán durante las semanas siguientes. De cumplirse los plazos, las entrevistas personales a los postulantes podrían comenzar en abril.

Se trata del primer concurso del año y no es menor: involucra cargos de alto impacto dentro de la estructura judicial. Uno de los puestos corresponde a la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, vacante desde que el exjuez Guillermo Baigorrí fue designado Fiscal General.

Otra de las vacantes es en la Fiscalía de Cámara, cargo que quedó libre tras la jubilación de Leticia Ferrón. A estos se suma el concurso para cubrir el puesto de Asesor de Menores N° 6, que también ingresó formalmente al proceso de selección.

El mecanismo establece que, tras la evaluación de antecedentes y las entrevistas, el Consejo de la Magistratura conformará las ternas correspondientes. Luego, esas propuestas serán enviadas a la Cámara de Diputados, que deberá prestar acuerdo para la designación definitiva.

El calendario no es un dato menor. Si se respetan los tiempos previstos, las ternas podrían llegar a la Legislatura en abril, cuando ya haya comenzado el período de sesiones ordinarias. Ese escenario abrirá una instancia política inevitable, donde oficialismo y oposición medirán fuerzas en la definición de cargos estratégicos para el funcionamiento del sistema judicial.

Con este movimiento, el Consejo de la Magistratura activa el engranaje para cubrir tres posiciones clave, en un proceso que, más allá del cronograma formal, tendrá impacto directo en la dinámica del Poder Judicial durante los próximos años.

Dato

El Consejo de la Magistratura está presidido por el cortista Juan José Victoria, por la ministra de Gobierno, Laura Palma, la diputada Fernada Paredes y los abogados Raúl Acosta y Valeria Torres.