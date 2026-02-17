Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear registraron “buenos avances” en la última ronda celebrada en Ginebra, Suiza, según informó el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, mediador en el proceso. El funcionario sostuvo que ambas delegaciones lograron identificar “objetivos comunes” y avanzar en cuestiones técnicas relevantes para un eventual entendimiento.

De acuerdo con el comunicado difundido por la diplomacia omaní, el clima de la reunión fue “constructivo” y permitió delinear principios rectores para un posible acuerdo final. También se destacó la participación del director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, cuya contribución fue valorada por las partes. Sin embargo, el mediador advirtió que aún queda trabajo por delante y que se definieron próximos pasos antes de un nuevo encuentro.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchí, confirmó que se alcanzó un entendimiento general sobre algunos lineamientos que podrían servir de base para un texto de consenso. No obstante, aclaró que ese avance no implica que un acuerdo definitivo sea inminente, ya que persisten diferencias de fondo entre Teherán y Washington.

Entre los puntos sensibles, Irán mantiene su rechazo a aceptar el enriquecimiento cero de uranio y a limitar su programa de misiles balísticos, exigencias planteadas por Estados Unidos. Las negociaciones se desarrollan además bajo el contexto de advertencias estadounidenses sobre posibles acciones militares si no se alcanza un acuerdo.

Esta fue la segunda ronda de conversaciones desde que se reanudaron los contactos nucleares el 6 de febrero en Mascate, Omán, y la primera tras el conflicto regional de junio pasado. Las partes no fijaron aún la fecha de la próxima reunión, aunque coincidieron en continuar el diálogo con mediación omaní para intentar avanzar hacia un pacto que reduzca las tensiones en Medio Oriente.