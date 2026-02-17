Un amplio operativo de búsqueda se desplegó este lunes en aguas del Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn, para encontrar a una joven buzo de 23 años que desapareció durante una inmersión. La intervención quedó a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que activó el protocolo de emergencia y calificó el procedimiento como crítico y prioritario.

La mujer formaba parte de un grupo que realizaba una salida en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia. Según la información preliminar, cuatro personas participaban de la actividad cuando, al finalizar la inmersión, advirtieron que la joven no había regresado a la superficie. De inmediato se emitió la alerta por radio y se solicitó asistencia.

Publicidad

El rastrillaje se concentra en el Golfo Nuevo, donde se desplegaron guardacostas, personal especializado y buzos profesionales entrenados en rescates subacuáticos. Durante la tarde, los equipos continuaban trabajando intensamente sin que se confirmara el hallazgo. Las tareas buscan determinar el último punto de contacto para ampliar el radio de búsqueda y optimizar el rastreo.

Las otras tres personas que participaban de la experiencia, de 33, 26 y 37 años, fueron trasladadas al Hospital Andrés Isola. Dos de ellas permanecen en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión, mientras que la tercera quedó en observación en la guardia médica.

Publicidad

El operativo se concentra en el parque submarino Hu Shun Yu 809, un arrecife artificial ubicado frente a Puerto Madryn, en inmediaciones de Punta Cuevas. El sitio, a unos 900 a 1000 metros de la costa y a una profundidad de entre 30 y 34 metros, es un punto habitual para inmersiones avanzadas y presenta condiciones exigentes por corrientes variables y la estructura del pecio.

El arrecife se formó a partir del hundimiento controlado de un pesquero chino en 2017, luego de ser capturado por pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva argentina. Con casi 70 metros de eslora, el casco ofrece pasamanos, bodegas y recovecos que con el tiempo fueron colonizados por fauna marina, lo que lo convirtió en un atractivo turístico para buzos experimentados.

Publicidad

Especialistas señalan que los naufragios presentan mayor complejidad operativa, sobre todo si se ingresa al interior del casco, donde la visibilidad es reducida y no es posible ascender de forma directa. En ese contexto, las autoridades investigan las condiciones en las que se desarrolló la actividad, la habilitación de la embarcación y las circunstancias previas a la desaparición.

La causa permanece abierta y se esperan nuevos datos oficiales a medida que avancen las tareas de búsqueda y se incorporen testimonios para reconstruir lo ocurrido en la zona de inmersión.