Tras el feriado de Carnaval, que en 2026 incluyó el lunes 16 y martes 17 de febrero, el calendario oficial de feriados nacionales ya tiene marcada la próxima fecha de descanso. Se trata del martes 24 de marzo, feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

La particularidad es que el Gobierno estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá conformar un nuevo fin de semana largo de cuatro días. De esta manera, el descanso se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, generando una nueva oportunidad para viajes, actividades recreativas o descanso familiar tras el feriado de Carnaval.

El calendario de 2026 continuará luego con otras fechas relevantes, entre ellas el 1° de mayo por el Día del Trabajador, el 25 de mayo por la Revolución de Mayo y el 9 de julio por el Día de la Independencia, además de feriados trasladables y días no laborables turísticos distribuidos a lo largo del año.

Desde el punto de vista laboral, los feriados nacionales implican descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores y, en caso de prestar servicios, corresponde el pago con recargo. En cambio, los días no laborables con fines turísticos quedan a criterio de cada empleador, que decide si otorga o no la jornada libre.

Así, tras el fin de semana largo de Carnaval, el próximo paréntesis en el calendario será a fines de marzo, con un nuevo período de descanso extendido que permitirá planificar actividades o escapadas en distintos puntos del país.