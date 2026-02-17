El Gobierno encabezado por Javier Milei resolvió eliminar del proyecto de reforma laboral el artículo que introducía cambios en el régimen de licencias por enfermedad, luego de las críticas de sindicatos, especialistas y sectores políticos. La decisión se tomó en medio de negociaciones con bloques legislativos y en la antesala del tratamiento parlamentario de la iniciativa.

El punto en cuestión había generado fuerte rechazo porque establecía modificaciones en la forma de pago de las licencias médicas, con diferencias según el origen de la enfermedad o accidente. Diversas organizaciones gremiales advirtieron que el texto podía implicar una reducción salarial durante los períodos de ausencia por motivos de salud y consideraron que afectaba derechos laborales vigentes.

Ante ese escenario, el oficialismo optó por retirar el artículo para evitar que el conflicto trabe el avance del resto de la reforma. Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión busca concentrar el debate en otros aspectos del proyecto vinculados a la modernización del mercado de trabajo y a la reducción de la litigiosidad laboral.

La eliminación del apartado fue interpretada por sindicatos y sectores opositores como un retroceso del Gobierno frente a la presión gremial. La CGT y otras organizaciones habían cuestionado públicamente la propuesta y la habían señalado como uno de los motivos centrales de las medidas de fuerza anunciadas.

Pese a la marcha atrás en este punto, el proyecto de reforma laboral continúa en discusión en el Congreso. El oficialismo busca avanzar con el tratamiento de los restantes artículos y alcanzar acuerdos que permitan su aprobación, en un contexto de alta tensión política y sindical en torno a los cambios en la legislación laboral.