El operativo policial desplegado durante el 24 y 25 de diciembre dejó un balance contundente en toda la provincia, con el alcohol al volante y los autos radiados como los principales focos de atención. En apenas 48 horas se labraron 80 actas de infracción de tránsito, se detectaron 53 personas con alcohol en sangre y se radiaron 68 vehículos por diversas irregularidades. A pesar de la intensidad del movimiento vehicular y de las celebraciones, no se registraron víctimas fatales por accidentes de tránsito, un dato considerado central dentro del balance oficial.

La subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Alamo, señaló en rado Sarmiento que “el resultado general es positivo porque se logró activar un fuerte control social en la calle, algo que lamentablemente sigue siendo necesario”. Según explicó, el principal objetivo fue “resguardar la vida y la seguridad de quienes circularon durante fechas particularmente sensibles”, y remarcó que la prevención vial sigue siendo una prioridad absoluta.

Desde la fuerza detallaron que, gracias al trabajo sostenido de los efectivos, también se retuvieron 49 licencias de conducir. “Estas cifras reflejan que los controles fueron efectivos y que todavía hay conductas que deben corregirse”, sostuvo Alamo, al tiempo que subrayó que muchos de los vehículos radiados carecían de la documentación obligatoria para circular.

Uno de los datos que más impacto generó fue el nivel más alto de alcoholemia detectado durante los operativos: 1,83 gramos por litro de alcohol en sangre. El caso se registró en Caucete durante la madrugada del 25. “Estamos hablando de una persona en un estado de intoxicación severo, con una capacidad de reacción prácticamente nula”, explicó la subjefa, quien agregó que “ese tipo de controles evita accidentes que podrían terminar en tragedia”.

En paralelo al control vehicular, el despliegue en barrios dejó 211 personas aprehendidas por contravenciones, principalmente por merodeo y antecedentes, además de 39 detenidos penales y 16 detenidos en flagrancia. “La prevención del delito implica actuar antes de que el hecho ocurra, y eso se logra con presencia policial y patrullajes constantes”, afirmó Alamo. En ese marco, recordó que “muchas de estas intervenciones se dan en horarios nocturnos y de madrugada, cuando la circulación baja y aumentan los riesgos”.

El operativo Navidad contó con la participación de aproximadamente 500 policías distribuidos en distintos puntos de la provincia. Desde la jefatura destacaron que hubo controles rotativos para evitar filtraciones sobre los lugares de fiscalización. “Los controles se movieron de manera permanente, justamente para que no se los esquive”, explicó la funcionaria, al referirse a los mensajes que suelen circular alertando sobre los puestos policiales.

Finalmente, el balance incluyó cuatro robos en viviendas registrados durante esos días. “No debería haber ninguno, pero el patrullaje permitió actuar con rapidez y dar respuesta inmediata”, concluyó Alamo, quien insistió en que el desafío sigue siendo cultural. “La seguridad la construimos entre todos, con más conciencia, menos alcohol al volante y mayor respeto por las normas”, cerró.