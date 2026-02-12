Tras la aprobación en el Senado, el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional será girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ya definió un cronograma para acelerar su tratamiento y convertirlo en ley antes del 1° de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei dejará inaugurado el período ordinario de sesiones.

La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara alta con 42 votos afirmativos y 30 negativos en la votación general. Ahora, el texto será analizado exclusivamente por las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, esta última por el capítulo fiscal que contiene la propuesta.

Desde el oficialismo confirmaron que no será girado a la comisión de Previsión y Seguridad Social, al considerar que el proyecto no legisla en materia jubilatoria.

En este escenario, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, integrante de la mesa política del Gobierno, concentrará el control sobre el recorrido parlamentario de la iniciativa, tras asumir la conducción estratégica de las comisiones que definirán el timing para emitir dictamen y habilitar el debate en el recinto.

La comisión de Trabajo quedó en manos del diputado libertario Lisandro Almirón, mientras que la de Presupuesto es presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, también de La Libertad Avanza, quien fue ratificado en el cargo durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en diciembre pasado.

En el oficialismo evitaron confirmar si funcionarios del Ejecutivo participarán del debate en comisión. La intención sería firmar dictamen el miércoles 18 de febrero, teniendo en cuenta que el lunes y martes previos serán feriados por Carnaval.

Para cumplir con el plazo reglamentario de diez días antes de la finalización del período extraordinario, el Presidente deberá dictar un decreto que extienda las sesiones del 27 al 28 de febrero. De cumplirse ese esquema, el proyecto podría llegar al recinto el próximo 25 de este mes, en un movimiento que apunta a sellar la sanción antes del inicio formal del nuevo año legislativo.