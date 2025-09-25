Alex Pereira calienta la previa de su revancha con Magomed Ankalaev: “Cobarde”

La histórica rivalidad entre Alex Pereira y Magomed Ankalaev ha alcanzado un nuevo nivel de tensión. El brasileño ha arremetido contra el actual campeón, acusándolo de haberlo evitado en el centro de entrenamiento de la UFC. Este reciente altercado, narrado por el propio "Poatan", eleva la temperatura de su enfrentamiento, que se decidirá el próximo mes en un esperado combate de revancha.

En un video publicado en su canal de YouTube, Alex Pereira relató un episodio que, según él, demuestra la cobardía de su oponente. El peleador aseguró que, mientras se encontraba en el Performance Center de la UFC, el campeón ruso se escondió para evitar el encuentro. “Cuando salí del PI, al subirme al coche, alguien de mi equipo seguía dentro y oyó a la chica del PI decirle a Ankalaev: 'Ya puede venir, ya se fue'”, detalló Pereira. Y agregó con ironía: “¡Rayos!, se estaba escondiendo. Lo escondieron en una habitación pequeña, tío. El tipo cree que voy a chocar con él y empezar a pelear. ¿Acaso parezco estúpido, tío?”.

Insultos y un futuro decisivo en el octágono

El enojo de Pereira no terminó allí. El excampeón arremetió con dureza contra Ankalaev, acusándolo de ser un "campeón de mierda" y un "cobarde" por su comportamiento. “Este tipo dice tonterías. Ni siquiera había visto sus publicaciones en X, de verdad. La verdad es que lo habría llevado mucho mejor”, dijo. Pero la acción de su rival de esconderse en una habitación "ha demostrado ser un cobarde", en palabras de Poatan.

A pesar de su molestia, Pereira aseguró que no buscaría un altercado físico fuera del octágono. “Me mantendré en secreto, ¿sabes? Nunca me pelearé con él, nunca empezaré nada. Claro, a menos que venga a por mí. Yo también tengo que defenderme”, aclaró, aunque no se guardó los insultos contra el campeón. “Es un campeón de mierda. Sé que es duro, pero es un campeón de mierda, tío. Un tipo así”.

El próximo combate entre Magomed Ankalaev y Alex Pereira, programado para octubre, adquiere una relevancia aún mayor con este nuevo episodio. Poatan, que perdió su cinturón y vio dañada su reputación tras una racha de tres defensas exitosas, tiene ahora la oportunidad de recuperar el título. La jaula será el único lugar donde la tensión entre ambos finalmente se resuelva, y Pereira espera usar la frustración de este último altercado para motivarse. La pelea promete ser un momento clave en el mundo de la UFC.