En el Centro de Formación Ambiental Anchipurac se firmó un convenio de vinculación con la Administración del Parque Provincial Ischigualasto, con el objetivo de promover el turismo sustentable y fortalecer una propuesta integrada durante la temporada de verano.

El acuerdo fue rubricado por la directora de Anchipurac, Jenifer Tudela, y el coordinador del Parque Ischigualasto, Juan Pablo Tejada Godoy. La iniciativa se enmarca en una política de articulación entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, orientada a integrar circuitos turísticos con valor ambiental y educativo.

Entre los puntos centrales del convenio, se establece que durante los meses de enero y febrero de 2026 los tickets de ingreso emitidos por Anchipurac permitirán acceder sin costo adicional al Circuito Tradicional Diurno del Parque Provincial Ischigualasto. De manera recíproca, quienes cuenten con entradas del parque podrán ingresar a Anchipurac en el mismo período.

La medida busca ampliar las opciones recreativas y educativas tanto para sanjuaninos como para turistas, y facilitar el acceso a dos espacios emblemáticos de la provincia mediante una propuesta conjunta.

Además, ambas instituciones acordaron realizar acciones de difusión coordinadas a través de redes sociales, sitios web y material informativo, con el fin de visibilizar la importancia ambiental, cultural y turística de ambos espacios y fomentar una visita responsable.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que este tipo de iniciativas permiten vincular educación ambiental, conservación y turismo, poniendo en valor el patrimonio natural de San Juan y fortaleciendo el desarrollo turístico a nivel provincial.