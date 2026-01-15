La Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) informó este jueves que cinco laboratorios quedaron inhabilitados tras controles en los que se detectaron irregularidades críticas en la producción y falta de supervisión técnica. La medida fue oficializada mediante varias disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y busca proteger la salud pública.

Las firmas afectadas incluyen Laboratorios Weltrap S.A., Laboratorio Incaico S.A., Carter Pack S.R.L., Pacemaker S.R.L. y LADECE S.A.. En varios de estos casos, se constató que no contaban con un director técnico habilitado, un requisito indispensable para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos destinados a uso humano.

La falta de dirección técnica y otras fallas regulatorias son consideradas deficiencias críticas porque vulneran el Sistema de Calidad Farmacéutico y ponen en riesgo la confiabilidad de los productos fabricados o distribuidos por estos laboratorios.

La Anmat inició sumarios sanitarios contra las empresas y ordenó la clausura de actividades relacionadas con la producción y comercialización de medicamentos y otros productos bajo su órbita regulatoria. Las disposiciones también alcanzan la prohibición de comercialización de artículos elaborados en instalaciones que no cumplen con los estándares exigidos.

Las medidas forman parte de un proceso de controles más estrictos de la Anmat, en el que en días anteriores ya se habían dado de baja habilitaciones de otros laboratorios por falta de cumplimiento de normas sanitarias, como ausencia de dirección técnica o incumplimientos en Buenas Prácticas de Fabricación.

Desde el organismo regulador destacaron que las acciones buscan garantizar la seguridad de los medicamentos y productos de uso humano, así como asegurar que solo operen en el país establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos por la normativa vigente.

Qué significa la inhabilitación:

Los laboratorios no podrán producir ni comercializar productos sanitarios hasta regularizar su situación.

La ANMAT puede ordenar el retiro de productos del mercado si considera que representan un riesgo.

Estas decisiones son parte de controles periódicos para proteger a los consumidores y asegurar estándares de calidad.

La inhabilitación de estos cinco laboratorios se suma a acciones recientes del organismo para reforzar la vigilancia sanitaria en todo el país.