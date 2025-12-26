La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fijó un aumento del 2,47% en los montos de las asignaciones familiares y en los límites de ingresos familiares que habilitan a su cobro. De acuerdo con la legislación, ningún integrante del grupo familiar podrá registrar un ingreso superior a los $2.573.047 para acceder al cobro de esas asignaciones.

La medida comenzará a aplicarse sobre las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir de enero de 2026. El ajuste corresponde a la inflación registrada durante noviembre.

La resolución de la Anses especificó que la percepción de un ingreso superior a $2.573.047 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido.

El nuevo nivel máximo individual de ingresos para quedar excluido del beneficio se estableció en $2.573.047 por cada integrante del grupo familiar. Si al menos uno de los miembros percibe ingresos mayores a esa cifra, el núcleo familiar perderá el acceso a la asignación, incluso si la suma total de ingresos no supera el máximo global previsto.

La ANSES dio a conocer los ajustes que recaerán a partir de enero 2026 para tres grupos de beneficiarios, en cumplimiento de las leyes de movilidad previsional y las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nacional informadas por el INDEC. Los incrementos alcanzan a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a titulares de la Prestación Básica Universal (PBU), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben asignaciones familiares.

El organismo estableció mediante la resolución 380/2025 que los nuevos valores para las jubilaciones serán de $349.299,32 respecto al haber mínimo garantizado, y el haber máximo ascenderá a $2.350.453,70. En tanto, las bases imponibles mínima y máxima para el cálculo de aportes quedaron fijadas en $117.643,93 y $3.823.372,95 respectivamente.

Además, la resolución contempló que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 31 de diciembre de 2025 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de enero de 2026, se actualizarán.

En relación con la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Anses determinó que desde enero de 2026 el valor de la PBU será de $159.788,50 y el de la PUAM de $279.439,46 pesos. Ambos importes se ajustan por el mismo índice de movilidad que rige para el SIPA, con la finalidad de sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

A estos valores, se sumará el bono extraordinario previsional de $70.000 dispuesto mediante el decreto 918/2025.