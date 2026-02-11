La inflación de enero fue de 2,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El registro superó al de diciembre y llevó la variación interanual al 32,4%, con aumentos del 28,1% en bienes y del 42,1% en servicios a nivel nacional.

Tras la difusión del dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un análisis público del resultado. A través de sus redes sociales, detalló que la inflación núcleo se ubicó en 2,6%, mientras que los precios regulados registraron una suba de 2,4% y los estacionales de 5,7%.

Caputo explicó que la dinámica inflacionaria se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y recordó que, meses atrás, se produjo una fuerte caída en la demanda de dinero. En ese marco, señaló que durante los seis meses previos a las elecciones de octubre se registró una dolarización equivalente a más del 50% del M2.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el programa económico mantiene como pilares el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero en circulación y la recapitalización del Banco Central. Bajo ese esquema, afirmó que “esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas”.

Dentro del informe oficial, Caputo destacó que el rubro “Prendas de vestir y calzado” registró una caída del 0,5% en enero y acumuló cuatro meses consecutivos de bajas. En términos interanuales, ese segmento mostró un incremento del 15,6%.

La publicación del IPC se dio en medio de la controversia por la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec. Tras su renuncia, el organismo anunció la suspensión de la nueva fórmula de cálculo que estaba prevista para enero. El cambio contemplaba la actualización de la canasta de consumo de 2004 por la correspondiente a 2017/2018, con mayor ponderación de los servicios.

El Gobierno resolvió postergar la modificación metodológica y explicó que se implementará una vez consolidada la desaceleración de precios, que se proyecta para julio o agosto. Caputo sostuvo que el cambio debía aplicarse una vez finalizado el proceso de desinflación, mientras que Lavagna consideraba que ya podía utilizarse desde enero.

Según estimaciones de distintas consultoras privadas, de haberse aplicado la nueva metodología, la inflación de enero habría sido levemente inferior. Equilibra, LCG, Romano Group y GMA Capital calcularon un índice cercano al 2,8%, mientras que Econviews estimó una variación del 2,7%, debido a una menor ponderación del rubro alimentos que compensó el mayor peso de los servicios.