La ciclista Florencia Revetria, del equipo Armonía Cycles, ganó la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026, disputada este sábado en el departamento Sarmiento. La corredora se impuso tras completar los 62 kilómetros del recorrido con llegada en el Alto del Pedernal, en un sprint final muy ajustado.

El podio de este sábado. (Gentileza)

Revetria logró quedarse con la victoria de etapa luego de una definición cerrada en la subida final. La segunda posición fue para Delfina Dibella, mientras que Maribel Aguirre, del equipo Municipalidad de Pocito, completó el podio en el tercer lugar.

La etapa comenzó a las 16:00 en la plaza departamental de Sarmiento, frente a la municipalidad, con un tramo inicial controlado hasta la Ruta Nacional 40, donde se dio el kilómetro cero. Desde allí, el pelotón recorrió distintos puntos del departamento hasta encarar el ascenso al Alto del Pedernal, donde se definió la jornada.

A pesar de no ganar la etapa, Aguirre llegó en el grupo de punta y logró mantener el liderazgo de la clasificación general de la competencia.

La Vuelta a San Juan Damas 2026 finalizará este domingo 8 de marzo con la quinta etapa en el departamento Capital, sobre la Avenida Circunvalación, donde las ciclistas completarán seis giros al anillo interno, totalizando cerca de 96 kilómetros. Será el último esfuerzo para las 124 competidoras que iniciaron la prueba el martes con el prólogo en Santa Lucía.