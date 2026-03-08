Seis bloques de la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación presentaron un proyecto de resolución en el que solicitaron al Gobierno nacional que actúe con rapidez para repatriar a los argentinos que permanecen varados en Medio Oriente a raíz del conflicto armado que afecta a la región.

La iniciativa reclama que el Poder Ejecutivo active mecanismos de asistencia y protección consular para quienes no pueden regresar al país mediante vuelos comerciales debido a las restricciones operativas y de seguridad generadas por la escalada bélica.

Publicidad

El proyecto también propone que el Estado evalúe operativos especiales de evacuación, que podrían incluir el uso de aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina y otros recursos logísticos, además de coordinar con países de la región para establecer rutas seguras o escalas que faciliten el retorno de los ciudadanos.

La propuesta fue impulsada por la diputada Victoria Tolosa Paz, quien sostuvo que el Estado debe garantizar la asistencia a los argentinos que se encuentran en zonas de conflicto. “Ningún argentino o argentina puede quedar solo frente a una crisis internacional”, afirmó la legisladora al presentar la iniciativa.

Publicidad

El proyecto cuenta con el respaldo de varios legisladores, entre ellos Jorge Taiana, Germán Martínez, Santiago Cafiero, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Guillermo Michel, Julia Strada, Pablo Todero, Ana María Ianni y Ernesto “Pipi” Alí, entre otros integrantes del bloque opositor.

El pedido se da en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, que provocó la suspensión de vuelos y dejó a decenas de argentinos sin posibilidad de regresar al país, lo que generó preocupación en el Congreso y en las familias de los afectados.