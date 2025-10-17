Tras 13 días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron que Daniela Alejandra García fue encontrada este viernes 17 de octubre. La mujer de 32 años había sido vista por última vez el pasado 4 de octubre, y su desaparición motivó un operativo coordinado por el programa San Juan Te Busca.

Durante los días de búsqueda, efectivos de la Policía de San Juan trabajaron en la recolección de testimonios y en el seguimiento de posibles pistas que permitieran ubicarla. Además, se difundió su imagen a través de redes sociales y medios de comunicación para ampliar el alcance del pedido de colaboración ciudadana.

Publicidad

Según el parte oficial emitido en su momento, Daniela es de tez trigueña, tiene ojos marrones y mide aproximadamente 1,70 metros. Al momento de su desaparición llevaba una mochila gris, aunque no se había precisado su vestimenta.

Las autoridades agradecieron el aporte de la comunidad, que se mantuvo atenta a la búsqueda y colaboró con información útil para su localización. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue hallada.