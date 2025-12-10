El Gobierno nacional decidió que no autorizará a la provincia de Buenos Aires a tomar nueva deuda, aunque sí habilitará el refinanciamiento de los pasivos ya existentes. La definición madura en Casa Rosada luego de que el gobernador Axel Kicillof obtuviera en la Legislatura bonaerense la aprobación para endeudarse por hasta USD 3.685 millones mediante Letras del Tesoro y cuatro operaciones de crédito.

Según confirmaron fuentes oficiales, Nación solo avalará el refinanciamiento de obligaciones previas, siempre que las nuevas condiciones permitan acceder a mejores tasas. Esa fue la indicación que recibió el bloque de La Libertad Avanza durante la sesión en la que el peronismo y aliados acompañaron el paquete solicitado por el mandatario provincial.

El Ministerio de Economía sostiene su postura en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que faculta al Gobierno nacional a rechazar endeudamiento nuevo cuando considera que una jurisdicción compromete el equilibrio financiero o incrementa gastos por encima de la inflación. El ministro Luis Caputo reiteró que la provincia de Buenos Aires no estaría cumpliendo con esa regla. “Técnicamente, la deuda nueva no debiera aprobarse”, afirmó en A24.

El funcionario explicó que el encargado de trasladar esas condiciones a las provincias es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Además, remarcó que refinanciar no es lo mismo que incrementar el pasivo: los controles se aplicarán solo sobre operaciones que impliquen deuda adicional y no sobre aquellas que buscan estirar vencimientos.

En Balcarce 50 aseguran que están dispuestos a permitir el roll over, es decir, renovar vencimientos a una tasa menor, pero sin habilitar nuevo financiamiento. “Renegociar deuda está bien. Lo que hace todo el mundo, siempre que sea más barato”, señalaban desde el oficialismo.

Tras la sesión legislativa, el titular del bloque libertario en la provincia, Sebastián Pareja, anticipó que el Gobierno nacional no acompañaría el endeudamiento adicional. “Proponemos reglas claras. Milei no lo va a acompañar”, dijo, y cuestionó que Kicillof busque “una provincia endeudada por dos años”.

La discusión también pasó por el Consejo de Mayo, que este martes propuso reforzar mediante un proyecto de ley la obligación de que las provincias no pidan autorización para endeudarse si tienen déficit primario, salvo en casos de refinanciación o riesgo crediticio mayor al de la Nación. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, señaló que la iniciativa apunta a fortalecer el equilibrio fiscal.

Mientras tanto, el vínculo entre Javier Milei y Axel Kicillof sigue en tensión. Otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba lograron aprobar sus operaciones de financiamiento sin objeciones nacionales, lo que profundiza el contraste político. En este contexto, el ministro bonaerense Carlos Bianco solicitó una reunión con el titular del Interior, Diego Santilli, aunque todavía no fue agendada y se evaluará tras concluir la ronda de diálogo con los gobernadores alineados con el oficialismo.