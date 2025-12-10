En un encuentro que reunió a más de 280 productores de uva de San Juan, ENAV y Juviar realizaron el pasado 4 de diciembre su tradicional cena de fin de año, donde repasaron los avances productivos alcanzados en 2025 y renovaron su compromiso con la continuidad y previsibilidad del negocio del jugo de uva concentrado y del vino de exportación.

Ambas compañías destacaron que el crecimiento del año fue posible gracias al trabajo conjunto con proveedores, elaboradores de mosto y al respaldo estratégico de Döhler Group, alianza que —según coincidieron— se fortaleció durante 2025 y posiciona al grupo empresarial como el principal exportador de jugo de uva de la Argentina.

ENAV y JUVIAR trabajan de manera conjunta con el respaldo estratégico de Döhler Group. Foto: Gentileza

La integración permitió brindar mayor solidez financiera, operativa y comercial a productores, clientes y a toda la cadena vitivinícola vinculada al proyecto.

El grupo emplea a más de 300 personas y mantiene relación directa con más de 500 productores de uva en San Juan y Mendoza, generando un impacto social significativo en ambas provincias.

Durante el encuentro, se destacó que este año prevén cerrar con más de 20.000 toneladas de jugo de uva exportadas a más de 15 países, además de proyectar un incremento de volúmenes para 2026 y una expansión en los mercados internacionales.

ENAV: crecimiento sostenido y apuesta por lo orgánico

Con más de dos décadas de trayectoria en la provincia, ENAV opera plantas en Chimbas y Media Agua, con capacidad para recibir más de 60 millones de kilos de uva por temporada. Asimismo, puede concentrar y exportar más de 15.000 toneladas de jugo de uva, con certificaciones FSSC 22000, Halal y auditorías de clientes internacionales.

La empresa también se ha convertido en referente del jugo orgánico gracias a su grupo de 30 productores certificados bajo normas NOP y NOP-COR. Este segmento supera los 10 millones de kilos de uva al año y continúa incorporando nuevos estándares para abastecer mercados premium.

Juviar: potencia exportadora

Con instalaciones en Lavalle, Mendoza, Juviar procesa más de 50 millones de kilos de uva por temporada y exporta más de 20.000 toneladas de jugo concentrado, además de elaborar 10 millones de litros de vino por año.

La compañía posee 300 hectáreas de viñedos propios y certificaciones internacionales como GLOBAL GAP, GRASP, FSSC 22000, Halal y sustentabilidad de Bodegas de Argentina.

Juviar también volvió a destacarse en el plano internacional: en la World Bulk Wine Exhibition 2025 obtuvo una nueva medalla de oro por su Malbec, sumándose al Gran Oro alcanzado con su Bonarda en 2024, consolidando su prestigio entre los principales vinos a granel del mundo.

La alianza con Döhler Group: una plataforma global

Döhler Group, líder mundial en ingredientes naturales para alimentos y bebidas, continúa ampliando su presencia en Argentina desde que en 2017 adquirió el 50% de los activos de Juviar.

Con más de 50 plantas en el mundo y presencia en 160 países, su rol como socio estratégico potencia la internacionalización y competitividad del jugo de uva producido en la región.

La alianza con Juviar y ENAV articula innovación, capacidad industrial y desarrollo territorial, fortaleciendo un ecosistema vitivinícola que integra a cientos de productores y que proyecta un 2026 con mayor participación global.