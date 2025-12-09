La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), que clasifica a las principales ciudades argentinas según su capacidad estratégica para ofrecer calidad de vida. El estudio, realizado durante 2025 por el Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA, incluye a los diez conglomerados urbanos más relevantes del país.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezó el ranking con una puntuación de 3,65 sobre 5, seguida por Mendoza con 3,34 y Córdoba con 3,25. Completan la lista San Miguel de Tucumán (3,17), Rosario (3,16), San Juan y Santa Fe (ambas con 2,98), Salta (2,85), Mar del Plata (2,74) y Resistencia (2,54).

Curiosamente, ninguna de las ciudades mejor ubicadas cuenta con salida al mar. De las diez evaluadas, solo Rosario y Mar del Plata no son capitales provinciales, mientras que las demás sí lo son, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El índice mide cinco dimensiones fundamentales: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura, en una escala de 0 a 5. En comparación con la edición anterior de 2024, se registró un ligero aumento global de 0,06 puntos, con Buenos Aires manteniéndose como la ciudad con mejor desempeño en todas las categorías.

San Juan y Santa Fe mostraron leves descensos en sus puntuaciones, aunque sin impactos significativos en su posicionamiento general.

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, explicó que "el objetivo de este trabajo es el de establecer, tanto cuantitativa como cualitativamente, un diagnóstico de cada una de las ciudades estudiadas, para entender sus fortalezas y debilidades de manera de obtener un diagnóstico que permita elaborar en un futuro, estrategias de políticas públicas innovadoras o repensar las que están en ejecución, para así facilitar el desarrollo armónico y sostenible".

Además, Quiroga agregó que "el objetivo sigue siendo el de desarrollar un indicador potente que permita establecer un punto de partida para medir la sostenibilidad urbana y afrontar agendas Smart Cities en los diez conglomerados urbanos analizados".