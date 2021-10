El sobreseimiento de Andrés Vega, hermano del intendente de Jáchal, sobre la causa que lo investiga por presunto abuso a una menor de 4 años, no está firme. Es que el abogado que representa al padre de la niña apeló la decisión del magistrado Eduardo Vega, Juez de la Segunda Circunscripción, ya que observan irregularidades en decisión que se tomó hace algunas semanas.

El abogado José Torres apeló la determinación del juez, ya que considera que está basada en la Cámara Gesell que le realizaron a la menor a finales del 2019, semanas después de que se diera el presunto abuso de parte de Andrés Vega. Y para el letrado no es prueba suficiente para tomar decisiones como las que adoptó el Juez.

Por esto es Torres expresó a DIARIO HUARPE que “inmediatamente nos notificaron de la decisión, decidimos apelar el sobreseimiento. En las últimas horas me confirmaron que la Cámara Penal aceptó el recurso, con la salvedad que no afecta el libre transitar que tiene Andrés Vega”.

El principal argumento de la defensa de la familia de la niña, es que en el 2019 los padres y la menor denunciaron el presunto hecho de abuso consumado en el jardín de infantes a la que asistía la menor, y en la que el hermano del intendente de Jáchal era personal no docente, en la sede de ANIVI. Allí se le realizó una Cámara Gesell que las profesionales indicaron que no pudieron obtener pruebas debido a la dificultad que tenía la niña para comunicarse, y luego esto fue ratificado por la psicóloga en una declaración ante el magistrado.

Pero estas dos razones que fundamentaron la decisión del juez Eduardo Vega, sumado al pedido de sobreseimiento del fiscal Sohar Aballay, no son suficientes para el defensor de la familia, ya que dijo que “es llamativo que las profesionales no tengan las herramientas para decodificar a la niña, sumado a que hace algunos meses volví a pedir que se haga y el juez la rechazó expresando que era re victimizar a la niña de un delito que luego definió que no existió”.

Con esto, Oscar Torres advierte que la causa seguirá latente luego que la Cámara le dé la derecha a la apelación para profundizar la investigación del presunto abuso. La resolución de todo esto espera que sea lo más rápido posible, ya que con el paso del tiempo las pruebas del hecho se diluyen y podría atentar contra la resolución de un caso aberrante que, según expresó el abogado Torres, “la familia no tiene dudas que Andrés Vega es el victimario de la niña”.