APTRA decidió echar a Evelyn Von Brocke por su cruce con Marcelo Polino

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) atravesó una jornada de quiebre institucional este jueves 18 de diciembre. Tras una asamblea y votación de los socios, se decidió la remoción de una de sus integrantes debido a la difusión de información sobre el patrimonio de otro colega.

En el programa LAM, el clima de tensión se hizo evidente con la filtración de la primicia en tiempo real. Denise Dumas informó al aire que "alguien que está adentro me acaba de decir que la expulsaron: esto es tremendo". Por su parte, el conductor Ángel de Brito precisó los detalles del sufragio: "Es la tercera expulsada en la historia de APTRA, 29 votaron para expulsarla y 12 para que siga. Faltaba el voto de Luis, que no llegó".

El caso provocó un fuerte enfrentamiento verbal entre Marcelo Polino y Augusto "Tartu" Tartúfoli, quien se mostró en contra de la sanción. Tartu argumentó que "mi impresión es que dentro de una organización vos tenés que tener voces disidentes también, yo no estoy a favor de que cuando alguien hable en contra de la línea oficialista política haya que expulsarla". Ante este planteo, Polino fue tajante: "Estás hablando de mi caso, si mañana en el chat alguien te dice que violaste a un pibe a vos no te va a gustar".

Polino fundamentó su reclamo en la veracidad de los contenidos compartidos en las plataformas de la institución, asegurando que "están poniendo un chat malicioso y falso". Al destacar la repercusión grupal, añadió que "el tema es que nos une a todos los socios de APTRA, está en el chat de todos". A pesar de que su interlocutor aclaró que "yo no la echaría, pero no es contra vos Marce", el periodista insistió en que "si es contra mí, porque es el caso del que se está hablando". Finalmente, Polino cerró el debate con una advertencia hacia Tartúfoli: "Si vos estás avalando lo que hizo estás pensando lo mismo que ella".