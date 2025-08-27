Huarpe Deportivo
Así se vio la histórica vuelta de Agustín Canapino en el Autódromo de Buenos Aires
Por Mauro Cannizzo Hace 2 horas
El domingo 24 de agosto de 2025 se grabará en la memoria del Turismo Carretera. La histórica jornada marcó el final de una era en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, ya que fue la última vez que la categoría corrió en el icónico Circuito 12 con su diseño clásico, que se mantuvo durante 57 años. En esta décima fecha de la temporada, Agustín Canapino, al volante de su Chevrolet Camaro, se coronó como el último vencedor en el emblemático trazado y selló el nombre de los 12 pilotos que competirán en la Copa de Oro por el título.
La despedida de este circuito se debe a las ambiciosas obras de modernización que se llevarán a cabo en el autódromo, el más grande en sus 73 años de historia. El objetivo principal de las reformas es adaptar las instalaciones para albergar eventos de nivel internacional como el MotoGP en 2027 y, potencialmente, la Fórmula 1 en el futuro. No obstante, estos cambios implicarán la desaparición de sectores icónicos del trazado, como la “S del Ciervo”, una curva fundamental que conecta la recta principal con la del lago.
El Circuito 12, inaugurado en 1968, se distinguió por su diseño de cuatro rectas que permitía alcanzar altas velocidades. El sábado previo a la carrera, el propio Canapino impuso un hito al registrar una velocidad promedio de 228,083 km/h, el más alto en la historia de la categoría en un autódromo. La competencia del domingo, presenciada por una multitud, comenzó con una batalla intensa para Canapino, quien partió tercero y tuvo que superar a Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), Mariano Werner (Ford Mustang) y Marcelo Agrelo (Toyota Camry).
Agustín Canapino y una carrera para la historia
A pesar de que su Camaro demostró un gran ritmo, el "Titán de Arrecifes" no logró superar a Elio Craparo (Dodge Challenger) hasta que un despiste de Gastón Ferrante (Toyota Camry) obligó a una neutralización. En el relanzamiento, Canapino aprovechó para superar a Craparo por el exterior en la “S del Ciervo”. La ventaja se mantuvo hasta la última vuelta, cuando el neumático delantero izquierdo de Craparo falló, causando un despiste sin consecuencias físicas para el piloto.
Este es el segundo triunfo de la temporada para Agustín Canapino, quien ya se había asegurado su lugar en la Copa de Oro una fecha antes. Tras la victoria, el piloto compartió su emoción y agradeció a los fanáticos de Chevrolet, quienes también se despedirán de su tradicional tribuna debido a las próximas obras. "Fue un fin de semana soñado. Le agradezco a toda la hinchada, La 15", afirmó Canapino, mostrando su ilusión por conquistar su quinta corona en el campeonato más prestigioso de la categoría.
