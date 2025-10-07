En octubre de 2025, las Asignaciones Familiares que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán un incremento del 1,87%. Este ajuste mensual responde a la actualización basada en el índice de inflación correspondiente a agosto, mes en el que se registró un aumento del 1,9% en los precios.

La metodología para calcular este aumento considera los porcentajes de inflación con dos decimales, lo que permite establecer un valor preciso y actualizado para las prestaciones sociales. Este mecanismo asegura que los montos acompañen la evolución económica y el costo de vida.

El monto final que recibe cada grupo familiar depende del nivel de ingresos conjunto de sus integrantes. Para poder acceder a las asignaciones, es fundamental que ningún miembro del grupo supere individualmente el tope salarial establecido, ya que superar ese límite implica la exclusión de todo el grupo familiar del cobro.

Tras la actualización de octubre, las principales categorías de Asignaciones Familiares quedan de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

Cónyuge

Maternidad

Asignaciones de Pago Único

Prenatal

Los beneficiarios de estas prestaciones pueden consultar el calendario oficial de pagos para conocer las fechas y lugares de cobro correspondientes a cada periodo. Esta información se actualiza mensualmente y está disponible para todos los titulares de asignaciones.