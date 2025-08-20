El Gobierno Nacional anunció que está considerando un aumento significativo en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Tras los reclamos y el rechazo de los aumentos presentados por el Congreso, la gestión de Javier Milei comunicó la inminente suba a través del vocero presidencial Manuel Adorni.

La propuesta busca específicamente reforzar las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. De concretarse, este incremento garantizaría una cobertura más robusta a nivel nacional, ofreciendo un financiamiento que se ajuste de manera más equitativa y actualizada a las necesidades actuales.

La viabilidad de esta medida se atribuye directamente a la implementación de auditorías exhaustivas sobre las pensiones por invalidez que fueron otorgadas de forma irregular. Según lo informado, los ahorros generados al finalizar lo que se describen como "curros" de muchos años, serían los fondos que posibilitarían este importante incremento en las prestaciones.