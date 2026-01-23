El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue acumulando reservas en el mercado cambiario: este jueves compró otros USD 80 millones y elevó el total acumulado en enero por encima de los USD 900 millones gracias a 14 ruedas consecutivas con saldo neto comprador.

Estas compras forman parte de la estrategia oficial para reforzar las reservas internacionales brutas, que alcanzaron USD 45.399 millones, su nivel más alto en más de cuatro años según los datos oficiales del Central.

La política de compras se enmarca en la denominada “fase 4” del programa monetario 2026, que limita al 5 % del volumen operado diario en el Mercado Libre de Cambios (MLC) el monto que la autoridad monetaria puede adquirir para evitar distorsiones en las operaciones, aunque algunos analistas sostienen que el BCRA pudo intervenir también fuera de ese mercado en determinados momentos.

Además de las compras directas de dólares, el incremento de las reservas se vio favorecido por la suba en el precio internacional del oro —activo que también integra los activos del Central— lo que contribuyó al alza del nivel global de reservas.

Desde la conducción del BCRA se proyecta que, si se mantienen las condiciones de liquidez y demanda de dinero, las compras de divisas podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones a lo largo de 2026, reforzando la posición externa del país mientras continúa el proceso de normalización monetaria.