La Secretaría de Educación anunció el calendario de pagos para las Becas Progresar que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizará durante septiembre de 2025. Los depósitos se efectuarán entre el miércoles 10 y el martes 16, siguiendo el orden según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

En este mes se abonará la sexta cuota correspondiente al ciclo lectivo 2025, además de que los estudiantes incorporados recientemente al programa recibirán montos retroactivos por los meses previos que aún no habían cobrado. El Ministerio de Capital Humano confirmó que el importe mensual se mantiene congelado en $35.000, conforme a la Resolución 888/2024.

Publicidad

Para quienes cursan niveles obligatorios (primaria y secundaria) y para los alumnos en el primer año de nivel superior, ANSES aplica una retención del 20% del monto mensual, equivalente a $7.000. En estos casos, el cobro mensual efectivo es de $28.000. Esta suma retenida se acumula y se liquida al finalizar el ciclo lectivo, siempre que la institución educativa certifique la regularidad académica del estudiante.

La incorporación de nuevos beneficiarios en septiembre implica que aquellos que comiencen a cobrar este mes recibirán también un retroactivo correspondiente a las cuotas de marzo a agosto. Los montos son los siguientes:

Publicidad

Beneficiarios sin retención: $210.000Beneficiarios con retención del 20%: $168.000

El cronograma de pagos para septiembre 2025 se establece según la terminación del DNI de la siguiente manera:

Miércoles 10: DNI terminados en 0 y 1Jueves 11: DNI terminados en 2 y 3Viernes 12: DNI terminados en 4 y 5Lunes 15: DNI terminados en 6 y 7Martes 16: DNI terminados en 8 y 9

Publicidad

La segunda convocatoria para las Becas Progresar Obligatorio cerró el 1° de septiembre. Por otro lado, la inscripción para estudiantes de nivel superior y para la carrera de enfermería permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre de 2025, mientras que la postulación para Progresar Trabajo estará disponible hasta el 30 de noviembre del mismo año.

Los interesados deben realizar la inscripción exclusivamente a través de la página oficial del programa, utilizando su usuario de Mi Argentina y declarando un CBU o CVU a nombre del estudiante.