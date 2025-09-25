Cultura y Espectáculos > Emoción
Benito Fernández será abuelo nuevamente y reveló que el nuevo nieto se llamará Rufino
POR REDACCIÓN
El diseñador se mostró sumamente emocionado al anunciar en sus plataformas sociales que la familia se agranda. Esta noticia trae un momento especial de felicidad, especialmente después de que el artista atravesara una dura depresión a finales del año 2024. El sujeto de la noticia confirmó que se convertirá en abuelo por segunda ocasión, utilizando un efusivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.
El primer nieto, Fermín, había llegado a la familia en 2022, fruto del amor entre su hija y Gonzalo Zimmerman. La revelación del segundo embarazo se realizó a través de dos tiernas fotografías de la creciente panza de la madre y del primer nieto. Además de la confirmación, se reveló el nombre del bebé en camino: será otro varón, a quien llamarán Rufino.
En las imágenes publicadas, se puede observar al pequeño Fermín sorprendido por la noticia y, en la otra foto, dándole un beso a la panza. Desde el nacimiento del primer nieto, la figura paterna se ha destacado por ser muy compinche y presente en su vida, compartiendo incluso viajes. Cabe recordar que Marina y su esposo se casaron por civil a mediados de 2020 debido a la pandemia, y la gran fiesta se celebró en noviembre de 2021 en un campo en Baradero.
