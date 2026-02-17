El encuentro “Puentes de Agua” culminó este martes 17 en los jardines internos de la Parroquia en Uspallata con un clima atravesado por la reflexión, la sensibilidad y un fuerte compromiso colectivo para sostener las luchas socioambientales en todo el territorio argentino. Tras varios días de intercambio, las asambleas participantes coincidieron en que el espacio no solo permitió compartir experiencias, sino también fortalecer vínculos y proyectar estrategias comunes frente a los desafíos que enfrentan las comunidades organizadas.

Durante la jornada de cierre, los asistentes hicieron un balance del camino recorrido. Se habló sobre la experiencia vivida, los aspectos positivos de la organización y también sobre los puntos a mejorar para futuras ediciones. Pero, por sobre todo, se puso el foco en los grandes desafíos que tienen por delante las asambleas para sostener sus luchas frente a los conflictos socioambientales que atraviesan al país de norte a sur y de este a oeste.

Territorios distintos, problemáticas comunes

Representantes de La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Jujuy, Misiones, Salta y Mendoza —con participación de comunidades de Uspallata, San Alberto y otras localidades mendocinas— describieron escenarios similares en sus territorios. En cada intervención se repitió un diagnóstico que atraviesa fronteras provinciales: comunidades movilizadas frente al avance de proyectos extractivos y la presencia de multinacionales que, según denunciaron, actúan con la complicidad de gobiernos municipales, provinciales y nacional.

Las voces coincidieron en que las problemáticas no son aisladas, sino parte de un modelo que se expande sobre distintos ecosistemas y economías regionales. En ese contexto, la organización social aparece como una herramienta central para resistir y visibilizar los conflictos que afectan a las poblaciones locales.

Una historia de encuentros y resistencias

Vale recordar que “Puentes de Agua” nació en 2022 en Andalgalá, junto a la histórica Asamblea El Algarrobo. La segunda edición tuvo lugar en 2023 en Exaltación de la Cruz, mientras que la tercera se desarrolló en San Juan, en Jáchal, acompañando a la Asamblea Jáchal No Se Toca. En 2025, el cuarto encuentro se concretó en Famatina. Cada sede fue elegida por su historia de resistencia frente a proyectos mineros y por la organización comunitaria que se consolidó en esos territorios. En esta oportunidad, Uspallata se convirtió en el nuevo punto de reunión y el debate volvió a centrarse en la tensión entre desarrollo extractivo y protección ambiental, un tema especialmente sensible en toda la región cordillerana.

En todos los encuentros, el agua aparece como símbolo y como elemento vital amenazado. Para quienes participan de estas asambleas, su defensa no es solo ambiental, sino también social, cultural y productiva.

El agua, eje central del futuro

Uno de los consensos más firmes del encuentro fue que la defensa del ambiente no puede separarse de la defensa de los derechos humanos. “Sin agua no hay vida, no hay producción ni economía regional, no hay futuro”, fue una de las ideas que atravesó los debates y que sintetiza el espíritu del espacio.

También se destacó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en las decisiones que afectan a los territorios. En ese sentido, se puso en valor el rol de los espacios educativos y culturales como herramientas para sostener la organización social al servicio de la madre naturaleza.

Las intervenciones dejaron en claro que la construcción colectiva es clave para enfrentar los conflictos actuales y futuros. El intercambio de experiencias permitió reconocer que, aunque las luchas se desarrollan en contextos distintos, comparten objetivos comunes y una misma preocupación por el cuidado de los bienes naturales.

Reflexión, unión y construcción colectiva

El clima del encuentro combinó momentos de análisis profundo con instancias de celebración. La certeza de que hay muchas comunidades organizadas en defensa de sus territorios generó un sentimiento de unión y esperanza. La convicción de que otro mundo es posible estuvo presente en cada conversación, en cada testimonio y en cada reflexión compartida.

La construcción colectiva se consolidó como uno de los principales logros de esta edición. La posibilidad de escucharse, reconocerse y acompañarse fortaleció la red de asambleas que, desde distintos puntos del país, continúan resistiendo en defensa de la casa común y las bondades de la naturaleza.

En los próximos meses se definirá dónde y cuándo será el próximo encuentro, con la intención de seguir ampliando este espacio de diálogo y articulación federal.

“Puentes de Agua” volvió a funcionar como ese lugar simbólico y concreto que une geografías diversas bajo una misma preocupación: la protección del agua y de los derechos que de ella dependen.

Con su presencia en Uspallata, DIARIO HUARPE reafirma su compromiso de escuchar todas las voces que intervienen en el debate ambiental, dando lugar a quienes, desde cada rincón del país, plantean la necesidad de un desarrollo que respete la vida y el ambiente. En los próximos días, este medio de comunicación compartirá los testimonios de los protagonistas que, a pesar de las adversidades, siguen organizándose y defendiendo sus territorios con firmeza y convicción.