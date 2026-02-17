La llegada de River Plate a Villa Mercedes, San Luis, generó un fuerte operativo de seguridad y una multitud de hinchas en las puertas del Epic Hotel. En medio del fervor por el partido de Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar, un niño sanjuanino de 8 años protagonizó una escena inesperada: se escabulló entre la gente, ingresó al hotel y terminó conociendo a los jugadores y al cuerpo técnico millonario.

Se trata de Juan Bautista Olivares, oriundo de Rivadavia y jugador de las inferiores de San Martín de San Juan (categoría 2017), quien se encontraba de vacaciones en San Luis visitando a sus tíos Juan y Guadalupe. Su padre, Jorge Olivares, relató a DIARIO HUARPE cómo la ilusión del pequeño se convirtió en realidad: “Es muy fanático de River. Como justo jugaba la Copa Argentina acá, fueron con la mamá y la tía al hotel. Él se despertó con todo el entusiasmo de que iba a conocer a algún jugador y estuvo todo el día con esa idea”, contó.

Mientras aguardaban detrás del vallado, el niño vio su oportunidad y salió corriendo por un costado. “Se cruza el vallado por un costado y empezó a correr hasta la puerta del hotel. Lo agarró una bombera y él dijo que quería conocer a los jugadores, que era su sueño. Se quiso largar a llorar y lo hicieron pasar”, relató su padre.

Dentro del hotel, Juan Bautista fue contenido por el personal y recibió un jugo mientras esperaba la llegada del plantel. Minutos después, los jugadores comenzaron a aparecer y el pequeño pudo saludarlos a todos. “Un periodista de River le sacó la foto con Gallardo y otra donde le firman las camisetas. Conoció a todos, le preguntaron si estaba bien y se quedó hablando un rato”, explicó Jorge.

Juan Bautista contó que charló con Marcelo Gallardo y el jugador Quinteros, y pidió que le firmara las camisetas que había llevado. (Gentileza)

El niño llevaba varias camisetas en la mochila (de River, de la Selección y de sus primos) convencido de que iba a lograr su objetivo. “Él decía ‘yo voy a entrar, yo voy a entrar’. Como es tan chiquito, nadie lo frenó y llegó hasta la puerta. Cuando salió estaba en shock, no lo podía creer”, agregó.

El gesto del plantel no terminó ahí: familiares del pequeño recibieron entradas para el partido que River disputará en Villa Mercedes. Juan Bautista permanece en San Luis esperando el encuentro de las 22 horas, todavía emocionado por una experiencia que difícilmente olvide.