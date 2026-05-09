En una nueva edición de “Salud & Bienestar”, el programa que se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, la doctora Ayelén Escudero abordó una problemática cada vez más frecuente tanto en hombres como en mujeres: la caída del cabello. Aunque muchas personas suelen naturalizarla o pensar que es simplemente una cuestión estética, la especialista advirtió que detrás de este síntoma pueden esconderse distintos factores de salud física y emocional.

“La caída del cabello suele incomodarles tanto a hombres como a mujeres, pero muchas veces lo notan como algo normal y no consultan”, explicó la médica durante la entrevista. Según detalló, perder entre 50 y 100 cabellos por día forma parte del ciclo natural del folículo piloso. Sin embargo, hay determinadas señales que deben llamar la atención y motivar una consulta profesional.

Entre ellas mencionó el afinamiento progresivo del cabello, la pérdida de volumen o el ensanchamiento de la raya en el cuero cabelludo. “Son señales de que hay algo patológico que deberíamos consultar”, sostuvo.

La especialista remarcó que la alopecia androgenética, de origen genético, es una de las causas más comunes de caída capilar. No obstante, también existen otros desencadenantes muy frecuentes, como el estrés, el postparto, las deficiencias nutricionales y la falta de hierro o vitaminas esenciales.

Estrés, alimentación y descanso: claves para cuidar el cabello

Uno de los puntos centrales de la charla estuvo vinculado al impacto que tienen las emociones y los hábitos diarios sobre la salud capilar. La doctora Escudero explicó que el estrés sostenido puede acelerar la caída del cabello y generar un afinamiento progresivo de la fibra capilar.

“Cuando estamos pasando momentos de emociones fuertes o situaciones de estrés, el pelo empieza a afinarse y notamos más caída al bañarnos o peinarnos”, señaló.

También destacó la importancia de una alimentación equilibrada y del buen descanso como pilares fundamentales para mantener un cabello saludable. En este sentido, advirtió sobre los riesgos de realizar dietas sin supervisión profesional.

“No es lo mismo un cabello que tiene todas las vitaminas necesarias a uno que refleja una deficiencia de hierro o un déficit vitamínico”, explicó. Y agregó: “Es muy importante que cualquier tipo de dieta sea acompañada por un profesional para evitar carencias que terminan afectando al cuerpo y también a la salud capilar”.

En los hombres, comentó, la caída suele aparecer primero en las entradas y la coronilla, mientras que en las mujeres generalmente se presenta de manera más difusa y generalizada.

Tratamientos, paciencia y consulta temprana

Durante la entrevista, la médica insistió en la necesidad de consultar a tiempo para evitar que el folículo piloso se debilite de forma irreversible. “Cuando el folículo ya no puede recuperarse, queda una alopecia marcada y es mucho más difícil revertir la situación”, advirtió.

Por eso, explicó que el tratamiento siempre debe ser personalizado según el tipo de alopecia y el estado de cada paciente. Entre las alternativas terapéuticas mencionó el Minoxidil y el plasma rico en plaquetas, técnicas que ayudan a estimular el crecimiento y mejorar la irrigación sanguínea del folículo.

“Lo importante es remarcar que siempre tiene que haber un tratamiento médico de base. Después puede combinarse con otros productos, pero si no se frena la caída y no se estimula el crecimiento, no va a haber resultados”, sostuvo.

Además, alertó sobre el exceso de marketing en torno a productos cosméticos que prometen soluciones rápidas. “Hay muchos shampoos o tratamientos que prometen crecimiento y volumen, pero sin un tratamiento médico adecuado no hay resultados reales”, afirmó.

Finalmente, la doctora dejó un mensaje claro para quienes notan cambios en su cabello: prestar atención a las señales y consultar antes de que el problema avance. “Todavía puede haber un folículo vivo para estimular y recuperar el crecimiento del pelo”, explicó.

También remarcó que los tratamientos requieren constancia y paciencia. “Los resultados suelen empezar a verse a partir del cuarto mes. Hay que ser constantes y sostener el tratamiento todos los días”, concluyó.