La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó este martes 8 de octubre con el calendario de pagos correspondiente a octubre 2025, que incluye jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo y otros beneficios sociales. Las fechas de cobro varían según el tipo de prestación y la terminación del DNI de cada titular.

En esta primera jornada, cobran los jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminados en 0, los beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizados en 0, así como quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, y los titulares de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI finalizados en 0.

Los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán $326.266,36, más un bono previsional de $70.000, alcanzando un total de $396.266,36. La jubilación máxima, en tanto, se fijó en $2.195.463,70, de acuerdo con la última actualización mensual de Anses.

El bono previsional se abona junto con los haberes mensuales y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. El adicional está dirigido principalmente a quienes cobran el haber mínimo, aunque quienes perciben montos mayores también lo reciben de forma proporcional, hasta un tope de $396.266,36.

En el caso de la PUAM, los beneficiarios cobran $261.013,09 más el bono de $70.000, totalizando $331.013,09. Este beneficio está destinado a personas que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $117.252 para este mes, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $381.791. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos familiares se mantiene en $58.631.

Los titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez cobrarán $228.386,45, más el bono de $70.000, lo que lleva el total a $298.386,45. Las asignaciones familiares vinculadas a las PNC se acreditarán entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre, sin importar la terminación del DNI.

Anses recordó que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro ingresando en el sitio oficial www.anses.gob.ar, donde deben completar su número de beneficio o CUIL para acceder al detalle actualizado de su liquidación.