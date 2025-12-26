La polémica por el tránsito de camiones mineros a través de Villa Calingasta volvió a escalar este viernes, luego de que la Municipalidad difundiera un “Comunicado a la Comunidad” que expone con mayor contundencia su preocupación por el estado del puente histórico que conecta a la localidad y que podría ser utilizado por vehículos de alto tonelaje.

El texto oficial no rechaza la actividad minera, pero pone el foco en la seguridad vial, la preservación de una estructura clave y la falta de información técnica oficial sobre el impacto que tendría el paso constante de camiones vinculados al proyecto Hualilán, cuya carga sería trasladada hacia la planta Casposo.

El origen del conflicto: camiones por el corazón del pueblo

La controversia se desató a principios de noviembre, cuando la comunidad del oeste sanjuanino tomó conocimiento de que los camiones del proyecto Hualilán —ubicado en el departamento Ullum— atravesarían Calingasta para transportar material mineral. Según denunciaron vecinos y autoridades locales, el recorrido previsto incluye el cruce por el casco urbano y el paso sobre un puente con casi nueve décadas de antigüedad.

Desde entonces, el malestar fue creciendo, impulsado por la falta de precisiones oficiales y por el temor a que la circulación de camiones de gran porte afecte tanto la infraestructura como la seguridad de quienes utilizan diariamente ese paso.

Un puente histórico, deteriorado y sin estudios públicos

En su comunicado, el municipio recordó que el puente de Villa Calingasta fue inaugurado en 1936 y que, con más de 88 años de antigüedad, superó ampliamente su vida útil estimada, que ronda los 50 años según criterios técnicos generales.

Además, se advierte que la estructura presenta signos visibles de deterioro, una situación que se agrava ante la posibilidad de habilitar el tránsito pesado sin que existan estudios técnicos públicos que avalen su resistencia actual. Si bien desde la empresa minera se mencionó la existencia de evaluaciones estructurales, el municipio aseguró no tener acceso a esa documentación.

Puentes alternativos y recorridos cuestionados

Otro de los puntos que genera preocupación es que, aunque se mencionó la eventual instalación de un puente alternativo tipo Bailey, hasta tanto esa opción esté disponible se prevé utilizar el puente histórico existente.

El comunicado también aclara que, contrariamente a lo informado por algunos medios, el tránsito no evitaría zonas pobladas, ya que Alcaparroza constituye casco urbano, por lo que cualquier evaluación de impacto debe contemplar esa condición.

Asimismo, la Municipalidad cuestionó que el Ministerio de Minería no haya considerado la alternativa propuesta por las autoridades locales: la ruta de El Puntudo (Ruta Provincial 425), una traza que permitiría reducir la presión sobre la única vía que conecta a Calingasta con la capital sanjuanina.

Una postura institucional que busca preservar lo propio

Finalmente, el municipio informó que el tema fue abordado en una reunión de trabajo con participación del Ejecutivo local, concejales y autoridades provinciales del área minera. Allí se analizó el estado del puente y las posibles consecuencias del tránsito de camiones de alto tonelaje.

Con un mensaje claro, el comunicado cierra apelando al cuidado colectivo del patrimonio y la seguridad: “Entre todos, cuidemos lo que es de Calingasta”. Una frase que sintetiza el espíritu de una comunidad que no se opone al desarrollo, pero exige que no se avance a costa de su infraestructura, su seguridad y su historia.