Cami Homs ha vuelto a capturar la atención de sus seguidores al compartir detalles de su rutina de entrenamiento. Homs, quien está embarazada de su tercer hijo —el primero fruto de su relación con José Sosa—, compartió una publicación que mezcla esfuerzo físico, estilo y maternidad.

En las imágenes difundidas, la modelo se mostró en pleno look deportivo luciendo su pancita al aire, un gesto que ha sido calificado como una muestra de orgullo y aceptación de los cambios naturales del cuerpo durante la maternidad. Cami derrochó energía y estilo en el entrenamiento.

El outfit elegido por Homs consistió en un top corto que deja ver su vientre y leggings ajustados que resaltan su figura. Esta combinación de ropa cómoda y moderna no solo permite libertad de movimiento para realizar los ejercicios, sino que también realza la belleza natural de la modelo en esta etapa especial de su vida.

Cami Homs ha demostrado en varias ocasiones que mantenerse activa durante el embarazo no solo es posible, sino también beneficioso. Su rutina combina ejercicios moderados que fortalecen su cuerpo, aumentan la energía y contribuyen a un embarazo saludable. Además de la actividad física, la modelo transmite un mensaje claro: disfrutar del embarazo sin renunciar al cuidado personal ni al estilo.

La publicación generó una oleada de comentarios y likes, con seguidores que celebraron su disciplina, su energía y la forma en que muestra su pancita con orgullo. Entre los mensajes más repetidos se leyeron frases como “Qué inspiración”, “Belleza y fuerza en una sola foto” y “Entrenando y brillando con tu pancita”. Los seguidores valoran la autenticidad de Cami y su capacidad para inspirar, mostrando que la maternidad y la vida activa pueden ir de la mano.