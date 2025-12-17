El Curso de Guardavidas Profesionales 2026 incorpora una importante novedad que jerarquiza la formación de quienes aspiran a desempeñarse en la actividad. A partir de la próxima edición, los futuros guardavidas recibirán instrucción en el manejo de embarcaciones a vela y a motor, lo que les permitirá obtener el carnet habilitante de timonel vela motor.

Mientras continúan las preinscripciones para el curso provincial, dictado por la Dirección de Náutica y Deportes al Aire Libre, dependiente de la Secretaría de Deporte, ya se registraron alrededor de 180 postulantes interesados en formarse como guardavidas profesionales. La capacitación sumará este año un contenido clave para el desempeño laboral en distintos espejos de agua.

La incorporación de esta enseñanza responde a la necesidad de que los guardavidas dominen todas las alternativas de transporte sobre el agua. Además de las técnicas de nado, rescate y primeros auxilios, los profesionales deben contar con conocimientos de remo, navegación a vela y manejo de embarcaciones a motor, fundamentales para tareas de prevención y salvamento.

De esta manera, los aspirantes que cursen en 2026 no solo rendirán los exámenes correspondientes para obtener la libreta habilitante de guardavidas profesionales, sino que también evaluarán los contenidos necesarios para acceder al carnet de timonel vela motor, otorgado por la Dirección de Náutica y Deportes al Aire Libre.