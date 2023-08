Sergio Massa anunciaría este miércoles dos desembolsos para la Argentina por unos USD 10.000 millones. Indicaron que el primero sería por USD 7.500 millones y sería depositado este 23 de agosto para reforzar muy flacas reservas del Banco Central.

Todavía falta la votación en el board, pero el equipo económico local que llegó ayer a esta ciudad con el ministro y candidato Sergio Massa a la cabeza, confía en que todo se aprobará esta tarde.

No fue tan rápido ni tan fácil como Massa creyó hace cuatro meses, cuando comenzó la recalibración del programa por la sequía, según comunicaron las partes. Hoy habrá sonrisas con Kristalina Georgieva, con quien el ministro mantendrá una bilateral luego de la votación. ¿Se sacarán una foto? No estaba claro hasta hoy bien avanzada la madrugada en DC: el Fondo no quiere intervenir en el contexto electoral y creen que una foto con uno de los candidatos podría hacerlo, y Massa duda sobre cuánto le suma, en este momento, esa imagen. El misterio se develará esta tarde.

Cena en la Embajada

Anoche Massa cenó merluza negra en la casa del embajador Jorge Argüello con Juan González y Mike Pyle, dos asesores de primer nivel de Joe Biden e integrantes ambos del Consejo de Seguridad Nacional (NCS). Los tres tienen una muy buena relación desde hace mucho tiempo. Se habló del largo proceso con el Fondo y de cómo demoró a pesar de la promesa que hizo el presidente de EEUU, a comienzos de año, de tender un “puente” a la Argentina. Hubo también algún reproche en ese sentido de parte del argentino.

“Ellos pensaron que el 60% de propuesta de devaluación que bajó del 100% podría ser una buena opción para el país, algo que también era inviable. Lo que no entienden de los que pasa en Argentina es el inmediato traslado a precios de la devaluación, lo que redunda en más inflación. Al final, no hubo ni puente ni front load (por el adelanto)”, destacaron desde Economía. Otro tema, antes del postre de milhojas Napoleón, fue la política local: los funcionarios demócratas preguntaron si la posible llegada de Javier Milei a la presidencia se podía equiparar con las presidencias de Trump y Bolsonaro. Creen que sí y plantearon sus dudas al respecto.

Se habló de la relación de Argentina y de Massa con China y hubo mucho interés de parte de los americanos en entender la ingeniería que había hecho Massa para conseguir el préstamo con Qatar, un país que hasta el momento no había tenido ese rol de prestamista en el escenario global.

La dualidad del FMI en ese punto es grande: no les gusta para nada que exista otro prestamista de última instancia, pero también saben que esa sorpresiva aparición descomprime el contexto porque les permitió no tener tanta exposición con Argentina, su principal acreedor. Massa está convencido de que si es Presidente en diciembre habrá que barajar y dar de nuevo en la relación con el organismo. Después de todo, dicen en Economía, “el país estuvo al borde del precipicio y en lugar de venir con la rendición vinimos con el cheque”.