Champions League: Barcelona vs PSG, hora, TV y todos los partidos de este miércoles

El equipo catalán enfrentará este miércoles al campeón defensor desde las 16:00, en un duelo que promete alto voltaje. Barcelona recupera a su figura principal tras una lesión, mientras que el PSG llega sin Ousmane Dembelé, flamante Balón de Oro, por una lesión muscular.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Barcelona-PSG, el plato fuerte del miércoles en la Champions League. (Foto archivo)

Barcelona recibirá este miércoles al París Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League, en el partido más esperado de la segunda fecha de la fase regular. El encuentro se disputará desde las 16:00 en el Camp Nou, con transmisión en vivo por Fox Sports y Disney+.

El conjunto catalán, que viene de alcanzar las semifinales en la edición anterior, debutó en esta temporada con una victoria. La buena noticia para el equipo de Xavi es el regreso de su máxima estrella tras superar una lesión muscular. La baja sensible será la de Lamine Yamal.

Por el lado del PSG, el panorama es distinto: el equipo francés no podrá contar con Ousmane Dembelé, reciente ganador del Balón de Oro, quien sufrió una lesión en el isquiotibial derecho durante la fecha FIFA con su selección. Aun así, el campeón defensor también comenzó con triunfo y buscará consolidar su liderazgo en el grupo.

La jornada de Champions incluirá además otros choques de alto voltaje: Mónaco vs Manchester City, Bayer Leverkusen vs PSV, Villarreal vs Juventus y Napoli vs Sporting Lisboa, entre otros.

Programación completa del miércoles

  • Qarabag vs F.C. Copenhague – 13:45 / ESPN 2

  • Union St. Gilloise vs Newcastle – 13:45 / FOX Sports

  • Arsenal vs Olympiacos – 16:00 / ESPN 2

  • Mónaco vs Manchester City – 16:00 / ESPN

  • Barcelona vs París Saint-Germain – 16:00 / Fox Sports

  • Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven – 16:00 / FOX 2

  • Borussia Dortmund vs Athletic Club – 16:00 / Disney+

  • Napoli vs Sporting Lisboa – 16:00 / ESPN 4

  • Villarreal vs Juventus – 16:00 / ESPN 3

