Barcelona recibirá este miércoles al París Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League, en el partido más esperado de la segunda fecha de la fase regular. El encuentro se disputará desde las 16:00 en el Camp Nou, con transmisión en vivo por Fox Sports y Disney+.

El conjunto catalán, que viene de alcanzar las semifinales en la edición anterior, debutó en esta temporada con una victoria. La buena noticia para el equipo de Xavi es el regreso de su máxima estrella tras superar una lesión muscular. La baja sensible será la de Lamine Yamal.

Por el lado del PSG, el panorama es distinto: el equipo francés no podrá contar con Ousmane Dembelé, reciente ganador del Balón de Oro, quien sufrió una lesión en el isquiotibial derecho durante la fecha FIFA con su selección. Aun así, el campeón defensor también comenzó con triunfo y buscará consolidar su liderazgo en el grupo.

La jornada de Champions incluirá además otros choques de alto voltaje: Mónaco vs Manchester City, Bayer Leverkusen vs PSV, Villarreal vs Juventus y Napoli vs Sporting Lisboa, entre otros.

Programación completa del miércoles