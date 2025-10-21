Chechu Bonelli se encuentra atravesando una nueva etapa en su vida personal tras confirmar recientemente su separación del exfutbolista Darío Cvitanich, con quien compartió 14 años de relación. En medio de su flamante soltería, la modelo se vio envuelta en rumores de un incipiente romance con el conductor y humorista Grego Rossello.

Las versiones surgieron el pasado fin de semana, luego de que ambos fueran vistos in fraganti y con una actitud de evidente cercanía en un evento de la noche porteña. La periodista Pochi, al aire de Puro Show (El Trece), fue quien encendió las alarmas al comentar: “Estuvieron chichoneando. Me contaron que estuvieron gran parte de la noche charlando muy cerca”.

Publicidad

Luego de que los rumores cobraran fuerza, Bonelli decidió romper el silencio. La modelo habló con la propia Pochi para desmentir categóricamente cualquier vínculo amoroso con Rossello, a quien conoce por haber compartido el ámbito laboral en ESPN.

“Me dijo que no tiene nada para decir, que siempre tuvo muy buena onda con él, que compartieron laburo en ESPN, que ella sigue sola, trabajando mucho”, reveló la panelista sobre la conversación con Chechu. La modelo se limitó a señalar que atraviesa una etapa de “muchos cambios positivos para su vida” y que está “muy focalizada en sus hijas”, dejando en claro que su corazón no tiene nuevo dueño.

Publicidad

Por su parte, Grego Rossello también se refirió al tema y coincidió en la versión de la amistad. “Me parece una genia, una diosa, pero nada más que eso, solo amigos”, afirmó en diálogo con el mismo programa.

El conductor, en un gesto de caballerosidad, también se refirió al momento personal que atraviesa Bonelli: “Se está ocupando de su divorcio, de ella, de sus hijas. Me daba fiaca que esto le arme algún tipo de quilombo porque no se lo merece. Me encantaría salir a tomar algo con ella, pero siento que no está ahora para eso”, cerró, confirmando que, por el momento, solo hay una buena relación entre ambos.