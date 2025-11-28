Economía > Divisa extranjera
El dólar minorista cerró a $1474,55 y el dólar tarjeta sigue con recargo del 30%
POR REDACCIÓN
El dólar minorista cerró este viernes 28 de noviembre a $1474,55 para la venta, de acuerdo con el promedio diario informado por el Banco Central. La cotización se mantiene estable pese a los movimientos cambiarios de la semana y continúa como referencia para las operaciones bancarias en moneda extranjera.
A pesar del levantamiento del cepo cambiario, el dólar tarjeta (que se aplica a consumos con crédito y débito en el exterior) sigue alcanzado por un recargo del 30% correspondiente a la percepción del Impuesto a las Ganancias, vigente desde diciembre de 2024. Con ese adicional, el tipo de cambio sube por encima de los $1900 en la mayoría de los bancos.
Banco por banco, el dólar oficial se ubicó entre $1470 y $1485, según el último reporte enviado por las entidades al Banco Central. El valor más alto se registró en Banco Piano, con $1485, mientras que la cotización más baja fue de $1470 en Galicia, ICBC, Supervielle, Patagonia y Brubank. Banco Nación y Banco Provincia fijaron su precio de venta en $1475.
Con el 30% de recargo, el dólar tarjeta mostró valores que fueron desde $1911 hasta $1930,50, nuevamente con Banco Piano en el tope. Las cotizaciones más frecuentes se ubicaron entre los $1911 y los $1924.
Las percepciones rigen para todos los gastos en moneda extranjera y forman parte del esquema de transición tributaria mientras continúa la reorganización del sistema cambiario.
Agredieron a una periodista durante una transmisión en vivo en la previa de la final de la Libertadores
La Casa de San Juan abrió sus puertas con una propuesta inmersiva en la Noche Federal en Buenos Aires
Agredieron a una periodista durante una transmisión en vivo en la previa de la final de la Libertadores
La Casa de San Juan abrió sus puertas con una propuesta inmersiva en la Noche Federal en Buenos Aires
La Selección Femenina de Futsal de la Liga Sanjuanina intensifica su preparación rumbo al Nacional de Selecciones que se disputará del 4 al 8 de diciembre en Rosario. Bajo la conducción de Marcelo Vega y el acompañamiento de Matías Pérez, el plantel afronta el desafío con compromiso, identidad y la ilusión de dejar a San Juan entre los mejores del país.