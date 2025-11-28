El dólar minorista cerró este viernes 28 de noviembre a $1474,55 para la venta, de acuerdo con el promedio diario informado por el Banco Central. La cotización se mantiene estable pese a los movimientos cambiarios de la semana y continúa como referencia para las operaciones bancarias en moneda extranjera.

A pesar del levantamiento del cepo cambiario, el dólar tarjeta (que se aplica a consumos con crédito y débito en el exterior) sigue alcanzado por un recargo del 30% correspondiente a la percepción del Impuesto a las Ganancias, vigente desde diciembre de 2024. Con ese adicional, el tipo de cambio sube por encima de los $1900 en la mayoría de los bancos.

Banco por banco, el dólar oficial se ubicó entre $1470 y $1485, según el último reporte enviado por las entidades al Banco Central. El valor más alto se registró en Banco Piano, con $1485, mientras que la cotización más baja fue de $1470 en Galicia, ICBC, Supervielle, Patagonia y Brubank. Banco Nación y Banco Provincia fijaron su precio de venta en $1475.

Con el 30% de recargo, el dólar tarjeta mostró valores que fueron desde $1911 hasta $1930,50, nuevamente con Banco Piano en el tope. Las cotizaciones más frecuentes se ubicaron entre los $1911 y los $1924.

Las percepciones rigen para todos los gastos en moneda extranjera y forman parte del esquema de transición tributaria mientras continúa la reorganización del sistema cambiario.