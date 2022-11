Juan Carlos Gioja, a través de las redes sociales, inició el operativo clamor para comenzar a instalar a su hermano José Luis como el candidato a gobernador del peronismo sanjuanino. Consideró que “la Constitución no le permite a Uñac volver a presentarse”. Por su parte, el exgobernador esquivó dar confirmaciones, pero dejó en claro que es uno de los dirigentes que están en la consideración para encabezar una lista en las elecciones 2023.

El actual diputado provincial, Juan Carlos Giojaescribió en sus redes que “sea hace necesario crear las condiciones para que José Luis sea candidato”. Consultado sobre esto dijo que “es nada más ni nada menos el llamado a organizarnos dentro de la estructura partidaria para comenzar a caminar para que José Luis sea la referencia del San Juan que viene”.

El exintendente de Rawson profundizó el concepto que dio a DIARIO HUARPE y afirmó que “José Luis es el único que puede garantizar un relacionamiento nacional a alto nivel con el convencimiento de que ejercerá el poder en pos del desarrollo de la provincia. Ninguno de los dirigentes que hoy suenan como candidatos lo aseguran y por eso es que considero que es la mejor opción para lo que viene”.

Ante esto, José Luis le bajó el tono cuando fue consultado por este diario, pero no se bajó. Es más, el actual diputado nacional dijo que “yo no soy de esquivar los desafíos, pero el próximo candidato tiene que ser una construcción colectiva y no individual. Mucho más cuando aún no sabemos la convocatoria a elecciones que debe hacer el Ejecutivo”.

El exgobernador en tres oportunidades afirmó que “quien lidere la lista del peronismo debe estar preparado para los desafíos que vienen con un mundo y un país en crisis. Por eso es que hay muchos buenos dirigentes jóvenes, de experiencia y mujeres que pueden encabezarlo. Pero antes de lanzar a uno u otro, hay que saber qué quiere la gente y en eso estamos actualmente”.

La candidatura de Uñac

Tanto Juan Carlos como José Luis Gioja fueron vehementes al afirmar que Sergio Uñac no puede presentarse a un nuevo mandato a gobernador. Ambos citaron la Constitución como impedimento para que el actual mandatario busque un nuevo periodo.

Juan Carlos afirmó que “la única manera de interpretar la Constitución deja a la vista que Uñac no puede ir por otro mandato, ya que está transitando el último que legalmente se le permite”. En la misma sintonía se manifestó José Luis Gioja porque dijo que “estoy convencido de que la norma no le permite a Uñac presentarse de nuevo y por esto nos estamos preparando desde el partido para asumir lo que viene en la provincia”.

Tanto Juan Carlos como José Luis esquivaron la posibilidad de accionar judicialmente si el actual gobernador se presentara como candidato. Incluso, el exgobernador dijo que “no voy a adelantar opinión para generar títulos de diarios con una pelea sin sentido en un momento en que la sociedad la está pasando mal porque no les resuelven los problemas que tienen”.

La interpretación que hacen los Gioja coincide con la que manifiesta la oposición que consideran que el actual gobernador está transitando su tercer mandato por haber sido parte de la fórmula 2011-2015 como el vicegobernador de José Luis Gioja.

Pero el cuerpo legal de Uñac considera que esto es erróneo porque no se debe considerar que no es una continuidad de mandato por estar ocupando un rol distinto dentro del Ejecutivo y que sólo se suman los mandatos como gobernador. En este caso, el gobernador está transitando su segundo mandato consecutivo con opción a un tercero, luego de la enmienda que se aprobó en la gestión Gioja.