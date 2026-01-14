Un violento episodio ocurrido el pasado 25 de diciembre terminó con un hombre condenado a seis meses de prisión efectiva. La jueza Celia Maldonado dictó la sentencia mediante un juicio abreviado, teniendo en cuenta que el acusado contaba con antecedentes penales, lo que le impidió acceder a una pena condicional.

Conforme a la investigación judicial, la víctima se encontraba en la vivienda de una vecina cuando el hombre irrumpió, la agredió verbalmente y luego la tomó del cuello para atacarla con un cuchillo. La rápida intervención de la vecina permitió frenar el ataque y evitar consecuencias mayores, aunque el agresor continuó con amenazas tras retirarse del lugar.

El imputado fue condenado por lesiones y amenazas, y la Fiscalía a cargo de Alejandra Bazán, subrogando al fiscal Eduardo Martínez, solicitó cumplimiento efectivo de la pena debido a la reincidencia del hombre, que contaba con antecedentes por desobediencia judicial. La investigación contó con la colaboración de la ayudante fiscal Giuliana Migani y la defensa estuvo a cargo de Cecilia Mut.