Conor McGregor reveló lo que viene para él y es furor

Conor McGregor tiene planes ambiciosos para su regreso a UFC, por lo que sus palabras no pasaron desapercibidas. Claro está que se esperaba que el excampeón de dos divisiones, que no ha peleado desde que sufrió una devastadora fractura en la pierna en su última pelea contra Dustin Poirier en 2021, se enfrente al entrenador de The Ultimate Fighter 31, Michael Chandler, en su próxima pelea.

Sin embargo, el plan de McGregor va más allá de todo y sorprendió a los fanáticos en las últimas horas. El mencionado dejó en claro que su regreso sería de finales de 2023. "Diciembre, Michael Chandler, tengo que hacerlo. Sólo tengo que agarrarlo por el pecho y golpearlo. Eso es lo que tengo que hacer", fue lo que dijo el británico, en una entrevista con TalkSport.

Publicidad

"Chandler el próximo en diciembre y luego Justin Gaethje, BMF y luego haremos la trilogía de Nate Diaz. Dillon ganará, seguro. Ya están dando marcha atrás, están saliendo de eso. Conozco a Dillon desde hace años, entrené con él muchas veces, lo ayudé. Lo estoy guiando. Lo estoy entrenando para esto, y garantizo una victoria", agregó luego Conor, dejando mucho para pensar.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más dichos de McGregor

Por otra parte, "The Notorious" señaló lo siguiente sobre Logan Paul y su amigo: "Espero que el muchacho aparezca. Trató de ponernos una factura si no aparecíamos, vamos a ponerle una factura a él si no se presenta. Por supuesto, lo entrenaré, yo mismo entraré en el campamento después de esto. Voy a organizar nuestro equipo, y voy a traer a Dillon a bordo".

"Estaba entrenando con él cuando estaba en Nueva York, estuve en Nueva York durante aproximadamente un mes, y mentalmente está en un gran espacio, se ha acelerado. Estaba en un mal lugar. Ahora, se ha recuperado, ahora está en un gran lugar. Fue genial verlo, y lo apoyé todo el tiempo", sentenció Conor McGregor. Sin dudas, cada una de estas palabras fue furor.