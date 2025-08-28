Un intento de quema de pastizales derivó en un incendio de grandes proporciones que consumió cinco viviendas precarias en el asentamiento San Cayetano, ubicado en Alto de Sierra, departamento de Santa Lucía. El siniestro ocurrió durante el mediodía de este miércoles y se vio agravado por las condiciones de viento, que propagaron las llamas hacia las construcciones habitadas.

El fuego avanzó con rapidez, obligando a los residentes a evacuar la zona mientras bomberos de Santa Lucía y equipos municipales realizaban tareas de contención. Testigos relataron que las viviendas, construidas con materiales ligeros, fueron consumidas en cuestión de minutos debido a la intensidad de las llamas y a la acción del viento.

Uno de los afectados, Saúl Lucero, relató que intentó rescatar algunos bienes de su hogar, pero debió desistir cuando el techo comenzó a derrumbarse. Durante el intento, sufrió quemaduras leves al caer fragmentos de nylon caliente sobre su cuerpo. Otras personas presentaron síntomas de intoxicación por humo y lesiones menores, aunque no se registraron heridos de gravedad.

Las familias afectadas quedaron en situación de vulnerabilidad, habiendo perdido todas sus pertenencias. Lucero, junto a su esposa y sus cuatro hijos, deberá alojarse temporalmente en la casa de su padre. "No quedó nada, hemos quedado con lo puesto. Tenemos que empezar de nuevo porque no nos ha quedado nada", declaró.

Frente a esta situación, la comunidad ha organizado una colecta solidaria para asistir a las víctimas. Se solicita la donación de alimentos no perecederos (fideos, arroz, latas de conserva), artículos para el hogar (incluyendo colchones), artículos de higiene personal y ropa de los siguientes talles:

Iker: Talle ropa 4/5 | Calzado 24

Nicolás: Talle ropa 10/12 | Calzado 33

Alex: Talle ropa 14/16 | Calzado 37

Delfi: Talle ropa S/M | Calzado 38/40

Adriana: Talle ropa 38/40 | Calzado 36

Came: Talle ropa L/38 | Calzado 42

Los organizadores de la campaña se encargarán de recorrer los domicilios para recoger las donaciones. Para coordinar la entrega de aportes o obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 2645066821.