Este jueves se realizó la audiencia de renovación de medidas cautelares en el marco de la causa que investiga el crimen de Diego Andreoni, el joven que murió tras recibir un disparo luego de un partido de fútbol amateur en el departamento Rivadavia.

Diego Andreoni recibió un disparo luego de un partido de fútbol y murió a las semanas.

Durante la audiencia, el fiscal Iván Grassi, a cargo de la UFI Delitos Especiales, solicitó que los dos imputados en la causa, Julio Castro y Franco Gómez, continúen detenidos por un plazo de cuatro meses más, hasta la realización del juicio. Fue la jueza de feria, Celia Maldonado, quien resolvió hacer lugar al pedido fiscal y otorgar la prórroga por cuatro meses.

Los imputados deberán esperar en prisión el juicio oral. (Foto Diario Huarpe)

Diego Andreoni falleció en la noche del jueves 27 de marzo de 2025, luego de luchar por su vida durante casi dos semanas en el Hospital Rawson. Su estado de salud se había agravado considerablemente en los días previos, especialmente tras la amputación de una de sus piernas, una intervención extrema que los médicos realizaron con la esperanza de salvarle la vida.

El hecho que derivó en su muerte ocurrió el 15 de marzo de 2025 en un complejo de canchas de fútbol de Rivadavia. Tras la disputa de un torneo amateur, varios jugadores permanecieron en el lugar compartiendo el denominado “tercer tiempo”. En ese contexto se produjo una discusión entre integrantes de distintos equipos y, según la investigación, Diego intervino con la intención de calmar los ánimos. Sin embargo, en medio del tumulto se escuchó un disparo.

La bala impactó en su abdomen, provocándole gravísimas lesiones en órganos vitales como el colon y el intestino, para luego alojarse en la vértebra lumbar. A pesar del esfuerzo del personal médico y de las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido, el joven no logró sobrevivir.